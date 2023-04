Josep Guardiola es considerado por muchos como el mejor estratega del mundo, pese a que nunca ha ganado la Champions League desde que dejó al Barcelona, y Luciano Spalletti, estratega del ‘Chucky’ Lozano en el Napoli es parte del grupo de admiradores del catalán, por lo cual se puso de pie para hablar de él en una conferencia de prensa.

Spalletti ha ganado fama en el último año por la forma en la que ha hecho jugar al Napoli, equipo que está por coronarse por primera vez en la Serie A desde la época de Diego Armando Maradona, y en la Champions League ha ganado adeptos, entre ellos el de Guardiola, quien tras el sorteo de los Cuartos de Final, elogió al equipo napolitano, situación que en su momento Spalletti tomó casi como una ofensa.

Spalletti se pone de pie para halar de Guardiola

Previo al partido entre Napoli y Milán, en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League, el timonel fue interrogado por el conflicto con Pep Guardiola tras esas declaraciones y es que Napoli y Manchester City podrían chocar en la final.

Champions League Cuartos de Final / Sopitas.com

Spelleti se disculpó por sus declaraciones anteriores y literalmente se puso de pie para hablar sobre Guardiola, a quien consideró una de las más grandes influencias en la actualidad y le hizo ojitos al proponer que se tomaran un café turco, en referencia a la posibilidad de verse las caras en Estambul, Turquía, sede de la final del 2023.

“Si no se entendieron mis palabras, pido disculpas. Cuando hablo de Guardiola, me tengo que levantar. Es uno de los entrenadores en los que me fijo constantemente. Si mis palabras no surtieron el efecto deseado, pido disculpas porque me complace que alguien como él hable bien de Napoli. Me llevaría días hablar de sus equipos y hablaría bien de ellos. Espero poder charlar con él de todo esto, tal vez tomando un buen café turco”, indicó el italiano.

VIDEO – Napoli, Spalletti in conferenza stampa a San Siro: “Mi alzo in piedi per Guardiola, mi fa piacere quando parla del Napoli, se sono stato frainteso mi scuso, spero di prendere presto un buon caffè turco con lui” #spalletti #guardiola pic.twitter.com/mcTBotw4x9 — Napoli Magazine (@napolimagazine) April 11, 2023

¿Qué había pasado antes entre Spalletti y Guardiola?

Tras el sorteo de los Cuartos de Final de la Champions, y los elogios de Guardiola para el Napoli de Spalletti, al que consideró como principal candidato al título, el estratega italiano reaccionó bravo al indicar que los elogios eran realmente una estrategia para meterle presión a su equipo.

“Quiere meter presión, ¿cómo puede ponernos por delante al Manchester City, que gasta 900 millones mientras nosotros gastamos nueve?”, dijo en aquella ocasión.

¿Llegará Luciano Spalletti a la final de la Champions? / Getty Images

Pep volvió a ser cuestionado sobre el Napoli de Spalletti antes de golear al Bayern Munich en la ida, y el catalán prefirió ser precavido. “No quiero hablar del Napoli porque Spalletti se enfadaría conmigo, es muy sensible”, dijo en tono de broma. ¿Se verán las caras en la final de la Champions League?