‘Spinning Out’: la serie que incluye drama, amor y mucho patinaje artístico

¿Todavía no decides qué serie elegirás para el maratón de fin de semana? Te tenemos una gran opción, pues aunque no seas el fan más grande de los deportes, Spinning Out combina el patinaje artístico con un toque de drama que te mantendrá pegado a la pantalla.

La serie cuenta la historia de Kat Baker, una promesa en el hielo que sufre un fuerte accidente en la pista. Este provoca que cuando llega el momento de volver a las competencias, la patinadora se llene de miedo ante la posibilidad de una nueva caída.

Sin embargo, su vida se llena poco a poco de obstáculos: problemas familiares, adicciones e incluso enfermedades mentales hereditarias. Al mismo tiempo, Kat se enfrenta al reto de patinar por primera vez en pareja para rescatar su carrera.

La inglesa Kaya Scodelario fue la elegida por Netflix para interpretar a Kat y está acompañada de actores como Willow Shields, Evan Roderick, January Jones, Amanda Zhou, David James Elliott, entre otros.

Como dato curioso, el protagónico había quedado en manos de Emma Robberts, aunque tuvo que abandonar el proyecto porque las grabaciones coincidían con otros compromisos que había pactado con anterioridad.

Aquellos que aparecen constantemente en el hielo como Scodelario, Shields y Roderick confesaron en varias entrevistas que aprendieron muchos de los movimientos básicos que cualquier patinador conoce. Tal vez no se convirtieron en profesionales, pero ahora pueden presumir ciertas habilidades que no todos tenemos.

¿En dónde veo Spinning Out?

Spinning Out se estrenó en enero de 2020 y está compuesta por 10 capítulos que puedes encontrar en Netflix. Desafortunadamente, estos no tuvieron el éxito esperado por la plataforma y se canceló la producción de la segunda temporada, así que es probable que al terminar, tu cabeza esté llena de dudas que no serán respondidas.

