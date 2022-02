Ropa prestada y calambres: La travesía de Stefan Kozlov para enfrentar a Nadal en Acapulco

El Abierto Mexicano de Tenis nos ha regalado partidos espectaculares e historias dignas de un cortometraje. Ese es el caso del estadounidense Stefan Kozlov, quien clasificó al cuadro principal como lucky loser y enfrentará a Rafael Nadal en segunda ronda.

Acapulco recibió al jugador de 24 años con los brazos abiertos y se ganó tanto el cariño como el respeto de los mexicanos con un récord incluido. Al terminar su primer partido le dejó un mensaje muy curioso al español y te contamos lo que sucedió con lujo de detalles.

A pesar de que venció a Steve Johnson en su primer partido clasificatorio en Acapulco, Stefan Kozlov cayó ante Oscar Otte y se quedó a un pasito de entrar al Main Draw del torneo. Sin embargo, el abandono de Maxime Cressy le abrió una oportunidad de oro.

El estadounidense se coló como lucky loser; sin embargo, no contaba con ello y se concentró en apoyar a Rafael Nadal de cara a su debut. Ambos tenistas se encontraban en una práctica cuando Kozlov revisó su celular y se encontró con un mensaje de WhatsApp muy importante. Se trataba del aviso de que jugaría apenas unas horas después.

El primer problema era que su ropa estaba mojada, porque después de la actividad en la qualy tuvo que mandar todo a la lavandería. Entre la misión de conseguir qué ponerse y el traslado al complejo surgió otra duda: el físico del número 159 del mundo no era el mejor. No obstante, el misterio de cómo terminaría el partido se resolvería más adelante.

“Toda mi ropa estaba mojada porque estaba en la lavandería. Además, debía abandonar su práctica con el hombre más veces campeón de Grand Slam. Ni más ni menos. Me dijo en broma: ‘No te puedes ir, debemos terminar el set’. Y yo le respondí, también en broma: ‘No, Rafa, tengo que irme, pero contaré esta como una victoria porque iba ganando por un punto’.

“Me fui lo más rápido que pude a prepararme de la mejor forma posible. Y tuve que pedirle ropa prestada al staff del torneo, la mayor cantidad de ropa que pudiera conseguir para poder jugar porque no tenía nada seco“, contó Stefan Kozlov del mundo entrevista con ATP Tour.

Ya en el partido de primera ronda contra Grigor Dimitrov, Stefan Kozlov mostró un gran nivel y puso en aprietos al búlgaro. Ni siquiera la carga de trabajo de los dos partidos pudo frenarlo y es que los calambres aparecieron al grado de mandarlo al suelo.

Las imágenes fueron impactantes y preocupantes. El mismo Dimitrov se aceró a su rival para ayudarlo con un poco de atención médica y asegurarse de que estuviera bien, pero la gran pregunta era si Kozlov podría continuar.

La buena noticia fue que Stefan Kozlov pud0 continuar y demostró de qué está hecho al consumar la victoria. Ahora tendrá una prueba de fuego ante el mismo Nadal, el rival de ese entrenamiento que terminó con un triunfo para el estadounidense.

Absolutely crazy scenes in Acapulco, and @GrigorDimitrov never forgets how to be a great sport.

AMAZING – and we hope Stefan Kozlov is okay. 👏#AMT2022 pic.twitter.com/ZFtoF2lllA

— Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2022