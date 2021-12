El motivo por el que Steph Curry odia jugar en la jornada de Navidad de la NBA

Así como la Premier League cuenta con su tradicional jornada del Boxing Day, la NBA cuenta con su jornada navideña y así como Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados, la liga suele programar a los mejores equipos el día de Navidad, por ello en 2021 veremos a los Phoenix Suns y los Milawaukee Bucks, los últimos finalistas, pero además a los Lakers y a Golden State, del mexicano Juan Toscano.

Los Warriors enfrentarán precisamente a los Suns, los campeones del Oeste en la temporada anterior, sin embargo, esto no le hace mucha gracia a la estrella de Golden State, Steph Curry, quien esta temporada ya se convirtió en el mejor tirador de triples en la historia.

Curry y la maldición de jugar en Navidad

Curry fue cuestionado sobre el hecho de jugar en Navidad y el jugador respondió que no es precisamente un fan de los juegos de navideños, no tanto por el hecho de no estar en casa en esta fecha con sus hijos y familia, sino porque no le va bien en la duela en esta fecha.

Curry ha disputado 10 partidos de Navidad desde que llegó a la NBA, de los cuales sólo ha ganado tres, pero además, su rendimiento viene a la baja. En juegos de Navidad, Curry, promedia 13.5 puntos y 3.9 pérdidas de balón.

Curry se ha perdido un par de partidos navideños con los Warriors debido a lesiones. “Extrañaba jugar, aunque personalmente no me gusta porque no he jugado bien en Navidad”, indicó entre risas.

Klay Thompson tendrá que esperar

La situación se pone peor para los Warriors tomando en cuenta que no podrá contar Poole ni Wiggins y aunque su recuperación es favorable, Klay Thompson tendrá que esperar unos días para reaparecer.

Punto y a parte merece el reconocimiento de todas las personas involucradas a nivel operativo para llevar a cabo un partido de NBA en Navidad, como taquilleros, personal de comida, de limpieza, seguridad y un largo etc, no sólo en la liga de basquetbol, sino cualquier otro evento en todo el mundo. 👏👏👏