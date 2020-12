Burger King se transforma en Burger Queen para apoyar al equipo femenil del Stevenage FC

La primera vez que el Stevenage FC apareció en el mapa del futbol internacional fue por una crítica de la revista británica, Four Four Two, que hizo un conteo de los uniformes más feos para la temporada 2019-20 y la publicación le dio el primer lugar a es club inglés de la Cuarta División de Inglaterra.

“La playera de local se parece más al uniforme de empleado de Burger King que a un uniforme de futbol”, criticó la publicación. Evidentemente la crítica provocó algunas burlas sobre el uniforme y los jugadores, pero se hizo notar el patrocinador, que justo en 2019 comenzaba la relación comercial con el club.

Desde ese entonces, la firma de comida rápida, a través de sus redes sociales, le dio mayor impulso al equipo en Inglaterra, de modo que el club simpatizó con aficionados de Inglaterra y de acuerdo con marketingdirecto, aficionados comenzaron a elegir al Stevenage como su equipo en el FIFA, el videojuego de EA Sports. Todo esto le valió a la firma de comida el premio One Show, por su originalidad.

Se convirtieron en Burger Queen

Como todo buen equipo profesional, el modesto Stevenage cuenta con diferentes categorías, entre ellas la femenil, con el cual el patrocinador dio un salto al transformar su firma a Burger Queen en lugar del original Burger King, en un ejercicio de inclusión.

“Jugar para el Stevenage FC es difícil. Jugar en el equipo femenino no debería ser más difícil”, indica la firma en un spot en el que cual hace referencia a los obstáculos que impiden al club destacar más en lo deportivo, como los críticos, la pandemia… y claro, los rivales.

https://www.youtube.com/watch?v=wcwDoPqFUDk&feature=emb_logo

“El equipo femenino se enfrenta a los mismos retos y obstáculos que el masculino, y es justo que reciba el mismo apoyo de nuestra marca con un patrocinio igualitario”, explicó Soco Núñez, director de marketing de la empresa de comida rápida en Inglaterra.