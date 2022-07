Las Chivas están en épocas de crisis, tras la era de Matías Almeyda, los éxitos han caído a cuenta gotas y el talento se ha esfumado como agua entre los dedos. Uno de los principales objetivos es mantener a las figuras como Alexis Vega.

Amaury Vergara y Ricardo Peláez deben de retener a como dé lugar a las figuras de Chivas, porque hubo rumores que situaban a Alexis Vega fuera del Rebaño y no sólo eso, en el acérrimo rival… el América.

Foto: Getty Images

Así que, para no meterse en broncas con la afición que no le gustaría ver al jugador más talentoso de las Chivas en Coapa, sacaron la cartera para hacerle una oferta a Alexis Vega, que diría El Padrino, no podrá rechazar y es sustancialmente mejor a lo que tenía en su contrato.

Sí, Alexis Vega ya era uno de los mejores pagados del plantel, pero con esta renovación de contrato que acaba de firmar, el Rebaño Sagrado lo convertirá en el futbolista con mejor sueldo dentro del equipo.

De acuerdo con Mediotiempo, el acuerdo entre el delantero mexicano y Chivas está hecho totalmente, además, no sólo sería el mejor pagado de la actual plantilla, también se convertirá en el mejor pagado de la historia del club -eso es confianza y tener muchos millones-.

Foto: Getty Images

¿De qué va el contrato de Alexis Vega con Chivas?

Primero que nada, Alexis Vega firmó para mantenerse con las Chivas, pero con intención a irse a jugar al extranjero, así que, una de las cláusulas del contrato es una salida fácil en caso de que algún equipo del viejo continente venga por él.

Ahora vamos a lo que nos truje chencha, que el dinero que ganará Alexis Vega con Chivas. Con información de Mediotiempo, se cree que el delantero ganaba 10 millones de pesos anuales y con esta renovación de contrato, aumentará un 150% -mira mamá y sin contar aguinaldo y prima vacacional-.

A finales de 2022, Alexis Vega terminaría cobrando 32 millones de pesos y para 2023 la cifra aumentaría considerablemente a 37 millones, peeeeeero, en el primer semestre de 2024 tendría asegurados 21 melones de pesotes… ahí nada más para el Spring Break.

Foto: Getty Images