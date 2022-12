Súper Balón de Oro, ¿el trofeo que le falta a Messi para ser el mejor de la historia?

Era lógico que en caso de ganar la Copa del Mundo, la premisa de que Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos tomaría fuerza. Mucho se decía que el Mundial era el único trofeo que le faltaba, pero ahora resulta que por ahí hay otro… el Súper Balón de Oro (¡¿Khéeeeee?!).

Oh sí, Leo Messi tiene en su cuenta personal 7 balones de oro al mejor futbolista del mundo (lo ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021), pero hasta ahora no ha conseguido el Súper Balón de Oro… aunque tampoco es su culpa y ahora vas a saber el motivo.

Foto: Getty

La breve historia del Súper Balón de Oro que “le falta” a Messi

Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Zidane, ni Ronaldinho… caray, ni siquiera Maradona o Pelé ganaron el Súper Balón de Oro (lo cual tiene su explicación y te la decimos más abajo). Sólo un futbolista lo ha ganado en toda la historia.

Foto: Especial

Se trata de un reconocimiento especial entregado por la revista France Football (la misma que entrega el Balón de Oro cada año). Eso ocurrió por única ocasión en 1989 en plena Noche Buena.

Dicho reconocimiento se puso a votación entre los ganadores del Balón de Oro desde 1956. El triunfador fue nada menos que el francés Alfredo Di Stéfano, leyenda del Real Madrid y quien fuera nombrado al recibirlo como “El mejor jugador de los últimos 30 años“. en ese entonces.

Foto: Especial

¿Y Pelé? ¿Y Maradona?

«¡¡¿Pero cómo que Di Stéfano está por encima de Pelé y Maradona?!!» No extactamente. Pelé y Maradona no ganaron el Súper Balón de Oro porque ninguno había ganado un Balón de Oro hasta ese año. Y no por no ser los mejores, sino porque en sus tiempos no estaba permitido que lo ganara un jugador no europeo.

Diego lo recibió de manera honorífica en 1995, mientras que O Rei no puede presumir ninguno en sus vitrinas, aunque seguro se hubiera llevado más de uno de habérsele permitido.

Foto: Getty

El Súper Balón de Oro en realidad no le hace falta a Messi

En fin, luego de ganar Qatar 2022 para completar su lista de trofeos, además de tener 7 balones de oro, comenzó a pedirse con fuerza que France Football otorgue nuevamente el galardón al mejor jugador de los últimos 30 años y que Messi sea el elegido.

Sin embargo, al no ser un premio habitual ni haberse entregado a los más grandes de la historia, podemos decir con seguridad que en realidad no le hace falta para ser visto como el mejor de todos los tiempos. Lo dicho, no es su culpa que no se entregue recurrentemente porque méritos ha hecho y de sobra.

Foto: Getty

En caso de que veamos pronto otro Súper Balón de Oro, sería difçiil discutir que él es el ganador, ¿no crees?