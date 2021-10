Liga suspendida y la voz de las futbolistas: Las reacciones contra la NWSL por el caso de abuso que encabeza Paul Riley

¡La pelota no rueda! Casi 24 horas después de que se dieran a conocer las denuncias por abuso y acoso sexual contra el director técnico Paul Riley, la NWSL anunció que queda temporalmente suspendida, al menos durante los días cercanos.

Luego de varias horas de especulación, se confirmó que este fin de semana no habrá actividad. Se esperaba que la jornada comenzara el viernes 1 de octubre a las 18:00 horas y que terminara el sábado por la noche con el Portland Thorns vs OL Reign. También hay partidos programados para el miércoles 6 y se desconoce si habrá cambios.

El anuncio oficial trajo consigo una nueva postura de la comisionada Lisa Baird, quien ha sido criticada por su nula reacción en los últimos años. Ahora, se disculpó por el dolor que muchas futbolistas sienten en estos momentos.

“Esta semana y sobre todo esta temporada, ha sido increíblemente traumática para nuestras jugadoras y staff. Asumo la completa responsabilidad en el rol que he jugado. El negocio no es nuestra prioridad. La Liga tiene un largo proceso de sanación por empezar“, indicó Baird en el comunicado.

Este texto contrasta con lo que leímos hace poco. En los comunicados de la NWSL e incluso en los correos que envió a Sinead Farrelly, Baird solo justifica la falta de atención al caso contra Paul Riley y se limita a invitar a cualquier persona a denunciar.

¿Qué dicen las figuras de la NWSL ante la situación con Paul Riley?

Las exigencias llegan por todos lados. Alex Morgan fue una de las primeras figuras de la NWSL que arremetió contra la Liga por sus nulas acciones contra Paul Riley. Sin embargo, no es la única molesta con los directivos por propiciar un entorno inseguro.

Por su parte, Megan Rapinoe señaló la incapacidad de la NWSL para proteger a las víctimas de abuso y acoso sexual. Asimismo, explicó en su cuenta de Twitter que la primera postura de Baird es una falta de respeto ante lo que está ocurriendo.

“Durante este tiempo, nunca se protegió a la persona correcta. No a Mana, No a Sinead, no a nosotras las jugadoras. No a las pequeñas que se convertirán en nosotras, ni a las niñas grandes que ya somos, ni a ninguna de nosotros. Esta postura es más que irrespetuosa“, publicó.