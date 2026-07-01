Lo que necesitas saber: Messi y Mbappé lideran la tabla de goleo del Mundial 2026 al momento con seis anotaciones

El Mundial 2026 no nos está quedando nada mal; llevamos varios partidazos dignos de volver a ver y los grandes goleadores están apareciendo cuando se les necesita. Y hablando de eso, vamos a checar quién pinta para campeón de goleo de la Copa del Mundo, ¿va?

Así va la tabla de goleo del Mundial 2026

Y es que ya han aparecido Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mbappé, Vinicius, Haaland y Messi… ¿Falta algún killer de hacerse notar en el Mundial 2026?

Messi en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Pero no son los únicos, pues algunos otros futbolistas también figuran en la tabla de goleo ahora que terminó la fase de grupos, incluyendo a un mexicano.

Así va al momento la búsqueda del campeón goleador del Mundial 2026:

Jugador Goles Kylian Mbappé 6 Lionel Messi 6 Erling Haaland 5 Harry Kane 5 Ousmane Dembélé 4 Vinicius 4 Deniz Undav 3 Johan Manzambi 3 Ismaïla Sarr 3 Julián Quiñones 3 Matheus Cunha 3

Haaland en el Mundial 2026 / Foto: MexSport

Los campeones de goleo de todos los mundiales en la historia

Y es que ser campeón de goleo de un Mundial para nada es poca cosa. Puro crack ha conseguido terminar como el máximo romperredes de una Copa del Mundo en las 22 ediciones anteriores.

Te dejamos también esa selecta lista, con la promesa de regresar aquí cuando termine el Mundial 2026 para agregar a quien termine como el máximo goleador de esta edición.