Lo que necesitas saber:
Messi y Mbappé lideran la tabla de goleo del Mundial 2026 al momento con seis anotaciones
El Mundial 2026 no nos está quedando nada mal; llevamos varios partidazos dignos de volver a ver y los grandes goleadores están apareciendo cuando se les necesita. Y hablando de eso, vamos a checar quién pinta para campeón de goleo de la Copa del Mundo, ¿va?
Así va la tabla de goleo del Mundial 2026
Y es que ya han aparecido Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mbappé, Vinicius, Haaland y Messi… ¿Falta algún killer de hacerse notar en el Mundial 2026?
Pero no son los únicos, pues algunos otros futbolistas también figuran en la tabla de goleo ahora que terminó la fase de grupos, incluyendo a un mexicano.
Así va al momento la búsqueda del campeón goleador del Mundial 2026:
|Jugador
|Goles
|Kylian Mbappé
|6
|Lionel Messi
|6
|Erling Haaland
|5
|Harry Kane
|5
|Ousmane Dembélé
|4
|Vinicius
|4
|Deniz Undav
|3
|Johan Manzambi
|3
|Ismaïla Sarr
|3
|Julián Quiñones
|3
|Matheus Cunha
|3
Los campeones de goleo de todos los mundiales en la historia
Y es que ser campeón de goleo de un Mundial para nada es poca cosa. Puro crack ha conseguido terminar como el máximo romperredes de una Copa del Mundo en las 22 ediciones anteriores.
Te dejamos también esa selecta lista, con la promesa de regresar aquí cuando termine el Mundial 2026 para agregar a quien termine como el máximo goleador de esta edición.
- Uruguay 1930: Guillermo Stábile (8 goles)
- Italia 1934: Oldřich Nejedlý (5 goles)
- Francia 1938: Leonidas da Silva (7 goles)
- Brasil 1950: Ademir de Menezes (9 goles)
- Suiza 1954: Sandor Kocsis (11 goles)
- Suecia 1958: Just Fontaine (13 goles)
- Chile 1962: Garrincha, Vavá, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković y Leonel Sánchez (4 goles)
- Inglaterra 1966: Eusébio (9 goles)
- México 1970: Gerd Müller (10 goles)
- Alemania 1974: Grzegorz Lato (7 goles)
- Argentina 1978: Mario Kempes (6 goles)
- España 1982: Paolo Rossi (6 goles)
- México 1986: Gary Lineker (6 goles)
- Italia 1990: Salvatore Schillaci (6 goles)
- Estados Unidos 1994: Oleg Salenko y Hristo Stoichkov (6 goles)
- Francia 1998: Davor Suker (6 goles)
- Corea Japón 2002: Ronaldo (8 goles)
- Alemania 2006: Miroslav Klose (5 goles)
- Sudáfrica 2010: Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán (5 goles)
- Brasil 2014: James Rodríguez (6 goles)
- Rusia 2018: Harry Kane (6 goles)
- Qatar 2022: Kylian Mbappé (8 goles)
- Mundial 2026: ¿?