Lo que necesitas saber: España dominó la final del Mundial 2026 de tal manera, que Argentina terminó sin tiros a gol

España lleva años siendo la mejor selección del mundo entero. Son ya 38 partidos sin perder (récord absoluto), dos años sin ver una derrota, ganaron la Euro y ahora son campeones del Mundial 2026 superando con claridad a Argentina con todo y Messi. ¡Habemus campeón mundial y es la Roja que la mayoría pronosticó desde el principio!

El trofeo más importante del futbol y quizá del deporte, vuelve a las vitrinas de una España que domina de principio a fin a todos sus rivales, que les quita el balón y ya no se los presta. Ha ganado el mejor, ha ganado la selección a la que nadie supo entender, derrotar ni vencer.

Ferran Torres entra en los libros de historia al anotar el único gol de la final y darle con eso el Mundial 2026 a España.

Foto: @SEFutbol

La final del Mundial 2026 donde España conquista su segunda estrella momento a momento

Revive con nosotros cómo vivimos los momentos clave de la final en tiempo real. España se queda una final que nos llevó de pocas emociones a un desenlace dramático.

El dato más increíble: Argentina terminó la final del Mundial 2026 sin tiros a gol, producto de enfrentar a la mejor defensa del planeta. Se lo hizo a Francia, se lo hizo a Bélgica, se lo haría a cualquier rival que enfrenten. España es el mejor equipo del mundo por donde se le vea.

Así se vivieron los tiempos extras entre España y Argentina

La última imagen que nos llevamos de Messi en un Mundial, es tirado en el césped mirando la celebración española. Se va el más grande, se va el GOAT.

Hay que saber perder así como celebran al ganar. Argentina se burló de todas las formas posibles de Inglaterra, pero ahora que les toca perder, no aguantaron ni una mirada. Paredes perdió la cabeza y se armó la bronca una vez que se confirmó el título de España.

¡Silbatazo final! Hoy ganó el futbol, hoy ganó el equipo que más buscó, hoy ganó la mejor selección del planeta. España fue superior a Argentina y el gol de Ferran Torres hizo justicia. ¡España es campeón del Mundial 2026!

¡Madre santa era el empate de Argentina! Messi encontró la banda derecha sin marca al 119 y mandó un centro al corazón del área que parecía quedar en los pies de su compañero, pero la zaga defensiva interceptó dramáticamente. En el tiro de esquina el rebote le quedó a Simeone de frente, pero para fortuna de España, la mandó muy encima de la portería. ¡Esto todavía no acaba!

116 minutos y Nico Williams mostró toda su inmadurez. Se quitó al último hombre argentino, entró solo al área del Dibu, y quiso hacer una de lujo que terminó en un error bochornoso. Era el segundo, era asegurar el Mundial y quiso lucirse. Lamentable.

¡Otro gol anulado para España! Ferran Torres agarró un pase filtrado que lo dejó solito y no perdonó, pero el asistente levantó la bandera y se marcó fuera de lugar por medio hombro.

Minuto 112 y el estadio entero corea OLE, OLE, OLE… Argentina se olvidó del balón todo el partido, y ahora que lo quiere, España no se lo presta.

¡Minuto 106 y ahora sí no lo pueden anular! Gol de Ferran Torres, gol de España, ¡gol que sabe a campeonato del mundo para la Roja! Ferran marcó en el segundo tiempo extra tras un recentro donde el Dibu dejó descubierto el arco y nos recordó aquella anotación de Iniesta en Sudáfrica 2010. Se viene la segunda estrella para los españoles.

Foto: Mexsport

¡Minuto 102 y España tuvo otra! Centro peligroso al corazón del área que Merino no alcanzó a rematar. Apenas rozó el balón y se fue por un costado. Argentina ya se saborea los penales.

¡Goooooooo… Noooooooooo! Nico Williams empujó la esférica al fondo de las redes pero se marcó falta en el área para Argentina. No parece haber infracción, pero el VAR no intervino y el marcador sigue 0-0.

Apenas 2 minutos del primer tiempo extra y España ya tuvo la primera de peligro. Un centro venenoso amenazaba con ser rematado por Nico Williams, pero el Dibu atajó a una mano y Argentina ya tendría que hacerle un monumento.

Los momentos clave del segundo tiempo de la final del Mundial 2026

15 tiros a gol contra cero, el doble de pases completados y 65% de posesión de España… La final del Mundial 2026 ha sido totalmente roja pero el marcador se mantiene 0-0 tras los 90 minutos. ¡Vamos a tiempos extras!

¡España tuvo la última del tiempo regular y el Dibu salvó a Argentina! Lamine Yamal sacó un disparo peligroso desde tiro libre, pero Emiliano Martínez se lanzó de forma espectacular y evitó la caída de su arco. Las emociones tardaron en llegar, pero llegaron. ¡Qué viva el futbol!

Tiempo de compensación, ¡y por fin empezó la final del Mundial 2026! Argentina finalmente tuvo una de peligro al frente y España se aventó un contragolpe que Yamal desperdició tirando directo al arco desde fuera del área cuando pudo mandar un centro que hubiera sido letal. Inmediatamente de eso vino una falta imprudente de Enzo Fernández por la que se ganó tarjeta roja. ¡En dos minutos hubo más emociones que en todo el resto del partido!

Minuto 80 y las atajadas del Dibu ya son factor. Van al menos cuatro del arquero argentino, y de no ser por él, España ya tendría la Copa del Mundo en las manos. Hace rato que Messi no toca el balón y sigue en cero la estadística de tiros a gol de la Albiceleste.

España nos demuestra que su dominio sobre Francia no fue casualidad… Los franceses tuvieron su primer tiro a gol hasta el minuto 80 en la semifinal, y al minuto 70 Argentina todavía no tiene ninguno. ¡La mejor defensiva del mundo!

Estadísticas del España vs Argentina

Minuto 66 y la pausa de hidratación es un auténtico respiro para Argentina que ya no sabe cómo diablos está manteniendo esto 0-0. España cada vez ataca más y con mayor claridad. La final del Mundial 2026 ya debería ir en favor de la Roja.

Minuto 61 y se vienen los cambios de España para intentar abrir el cerrojo argentino: entran Ferran Torres y Pedri a la cancha para buscar mayor talento en ofensiva.

Minuto 51 y una falta sobre Rodri en el medio campo provoca empujones y conato de bronca. Hasta ahora lo más intenso de la final.

2:20 pm y vámonos con la segunda mitad del España vs Argentina. Como se prometió, el medio tiempo solo se extendió 17 minutos.

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Nos prometieron un show de medio tiempo memorable y cumplieron:

Madonna saliendo al estadio con Ronaldo y Ronaldinho.

saliendo al estadio con Ronaldo y Ronaldinho. Los BTS cantando Dynamite como en su mejor concierto de CDMX (¡ya anúncienlos para el Super Bowl!).

cantando Dynamite como en su mejor concierto de CDMX (¡ya anúncienlos para el Super Bowl!). Ted lasso presentando a Justin Bieber quien se rifó solito en el escenario.

quien se rifó solito en el escenario. Shakira (ahora sí confirmado que era la real) cantando Dai Dai.

(ahora sí confirmado que era la real) cantando Dai Dai. Un grupo de niños y niñas de todas las nacionalidades cantando a todo pulmón con la palabra LOVE en letras gigantes.

¿Será el primero de una tradición que llegó para quedarse?

Lo mejor del primer tiempo de la final del Mundial 2026

Tiempo cumplido y termina la primera mitad con el 0-0 en el marcador. Un partido que se fue apagando con el paso de los minutos. Hasta ahora nada qué ver respecto a la final de Qatar, pero falta la segunda mitad.

A los 43 minutos Argentina pierde a una de sus armas más importantes a la defensa. Lisandro se tira al césped y de inmediato piden el cambio por lesión. ¡Golpe duro para los sudamericanos!

Foto: Mexsport

Ya minuto 40 y los gritos de emoción se han quedado solo por llegadas de España; Argentina no incomoda a Unai Simón y Messi no ha sido relevante. Si esto fuera boxeo las tarjetas estarían totalmente de lado de la Roja, pero es futbol y el marcador sigue 0-0.

La pausa de hidratación le cayó mejor a España; minuto 31 y la Roja vuelve a privatizar la esférica, llegando hasta lìnea de fondo y copando el área de Argentina. La Albiceleste no sale de su medio campo.

Con 24 minutos y tras una falta sobre Messi, vamos a la primera pausa de hidratación. Hasta el momento muy apretado el partido, tanto que si me dices que es de fase de grupos, te creo.

Llegamos al minuto 20 y Argentina niveló un poco la balanza. La presión de España ya es menor, pero tampoco hay claridad para la Albiceleste.

12 minutos y está claro el guion del partido: España mueve el balón buscando el arco rival y Argentina aguanta atrás esperando un descuido para el contragolpe. ¡Messi no ha tocado el balón hasta ahora!

5 minutos de juego y España es más que Argentina. Ya les aplicaron la clásica pared por la banda derecha para dejar solo a Lamine Yamal dos veces, y en la primera por poco vacuna al Dibu. ¡La Roja empieza mejor!

01:05 pm en punto y, con una presentación al estilo de la WWE, ¡arranca la final entre España y Argentina!

La previa de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

12:57 ¡y por fin saltan los equipos a la cancha! Messi y Rodri encabezan a sus respectivas selecciones, con las banderas gigantes sobre el terreno de juego y Dai Dai sonando de fondo. Se viene el momento más emotivo previo a la final con los himnos de ambas naciones.

12:45 pm y empieza la ceremonia de los himnos, primero con el himno de Estados Unidos, tras el cual se escuchó un sonoro abucheo. ¿Habrá sido para Trump o Infantino?

La presidenta de México confirmó días antes su presencia en la final y cumplió. Así captaron su llegada.

Checa nomás las leyendas que andan en Nueva York/Nueva Jersey para la final del Mundial 2026. Piqué, Higuita, Kaká y más.

Las alineaciones de España y Argentina. La Albiceleste hace tres cambios respecto a la semifinal y la Roja arranca con la base que lo ha llevado tan lejos, sin Pedri en la cancha.

Foto: @Argentina

Una ceremonia como se esperaba: música, artistas e influencers invitados y detalles alusivos al mundial en Estados Unidos. No te preocupes si no las viste, no te perdiste de mucho, salvo la presentación de Post Malone que sí rifó. Acá te dejamos un resumen más completo en imágenes.

Post malone en la clausura del Mundial 2026 / Foto: Mexsport

La ceremonia de clausura inició en punto de las 11:40 am, con apenas el 75% de ocupación en las tribunas. Definitivamente debió ser en México. El escenario tiene puros íconos de NY: Empire State, Brooklyn Bridge, el nuevo WTC, Hudson Yards… ¡pero nada de México y/o Canadá!

Ceremonia de Clausura Mundial 2026 / Foto

A 15 minutos del inicio de la ceremonia de clausura, el estadio de Nueva York/Nueva Jersey lucía un ambiente algo desolador. ¡¿Por qué demonios la final no se jugó en el mítico Estadio Azteca?!