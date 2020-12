¿Cómo era el mundo la última vez que Tampa Bay se metió a los playoffs de la NFL?

Después de 13 años, los Tampa Bay Buccaneers estarán de regreso en los playoffs de la NFL en gran parte gracias a Tom Brady, uno de los mejores fichajes del 2020 en el mundo de los deportes. Los Bucs regresan a la pelea por el título después de aplastar a los Detroit Lions 47-7.

Tampa se dio el lujo de jugar una gran parte del partido con jugadores no habituales, entre ellos Baline Gobbert, quien sustituyó a Tom Brady como quarterback para la segunda mitad.

Los Buccaneers se colocan con marca de 10-5 en el Sur de la Nacional y cerrarán la temporada regular frente a los Falcons antes de preparar el regreso a los playoffs. La última vez que se colocaron en la fase eliminatoria fue en 2007, cuando entraron como comodín y fueron despachados por los New York Giants.

The @Buccaneers are in the #NFLPlayoffs for the first time since 2007! #GoBucs pic.twitter.com/EYQO3PXf4d

— NFL (@NFL) December 26, 2020