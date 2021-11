¡Vivía en un restaurante! Así fueron los inicios de Checo Pérez en Europa y su camino a la Fórmula 1

Todo objetivo cumplido es producto del trabajo y esfuerzo que comenzaron con un sueño. Checo Pérez y su éxito en la Fórmula 1 son prueba de ello, pues el piloto mexicano aspiraba a atravesó el mundo sin compañía para darse a conocer en el automovilismo europeo.

Mientras otros adolescentes compartían cada día con familia o amigos, el tapatío emigró ante un futuro incierto. Hoy estamos a unos días del Gran Premio de México, donde Checo es de los favoritos para subirse al podio con Red Bull y parece inevitable mirar atrás hasta recordar sus inicios.

Checo Pérez pasó de vivir en un restaurante y no contar con un equipo de trabajo a todo lo opuesto. Ahora hay miles de personas que impulsan sus capacidades y lo acompañan con victorias y trofeos.

Checo Pérez y su relación con Alemania rumbo a la F1

Hay aspectos de la carrera de Checo Pérez que todos conocemos a la perfección. Otros, como sus primeros pasos en el automovilismo, parecen quedar atrás conforme aumentan sus éxitos. En un nuevo episodio de la serie ‘For Real’ de Red Bull, el mexicano aprovechó para dar a conocer algunos de los momentos que marcaron su trayectoria deportiva.

“Sabía que si quería llegar a la Fórmula 1 tenía que ir a Europa. El siguiente paso era encontrar el dinero para hacerlo. Carlos Slim era mi patrocinador, pero no quería dar el salto a Europa porque pensaba que era muy joven, así que entré al sitio web de BMW y mandé mails a todo mundo para convencerlos de que era un gran piloto mexicano“, contó.

Cuando la oportunidad correcta llegó a oídos de la familia Pérez Mendoza, Checo compró un boleto de avión para viajar a Alemania sin fecha de regreso. Aunque las bajas temperaturas lo pusieron a sufrir, los momentos más complicados llegaron con la soledad de vivir en un pequeño cuarto.

Sin amigos o conocidos en territorio alemán el piloto solo contaba con el jefe de su equipo, el Team Rosberg. Competir en la Fórmula BMW ADAC tampoco fue algo fácil: sin asesor y complicaciones por el idioma, los primeros resultados lo hicieron pensar en abandonar su sueño y volver a México.

A los 2 meses Checo Pérez recibió una invitación para vivir en un restaurante y él mismo acepta que llegó a molestar a uno de sus “roomies” por no poder acostumbrarse a la hora de Alemania. Además tenía hambre a altas horas de la madrugada y se hacía de cenar en la cocina del local, a pesar de que al otro día descubrieran que faltaba comida.

“El jefe del equipo estaba construyendo un restaurante y cuando terminó me dijo que fuera a vivir ahí. Estaba muy feliz de estar ahí. Vivía con un cocinero, pero no me acostumbraba al horario y seguía en el de México; lo despertaba por estar viendo la televisión, creo que no estaba muy contento conmigo“, aceptó Checo entre risas.

El resto es historia: el piloto tapatío creció y ascendió poco a poco con su talento. De la Fórmula 3 a GP2 Series y finalmente a la Fórmula 1 con Sauber. Actualmente en Red Bull, el mexicano presume su mejor temporada en el Gran Circo y va por un 2022 aun más exitoso.