“Juega, payasita”: Técnicos de la Liga MX Femenil denuncian malos tratos de las árbitras hacia las jugadoras

Mal y de malas: La Liga MX Femenil crece en algunos aspectos, pero parece retroceder constantemente en otros. El arbitraje suele llevarse los reflectores por la gran cantidad de errores cometidos cada fin de semana y la Jornada 12 no es la excepción, pues los directores técnicos alzaron la voz contra algunas árbitras.

Necaxa visitó al Atlas el sábado 9 de octubre en el Estadio Jalisco y aunque las Centellas se llevaron una dolorosa derrota, eso pasó a segundo plano. El DT Jesse Palacios aprovechó su conferencia post partido para denunciar que la abanderada Mayra Mora se refirió de forma incorrecta hacia una de las futbolistas.

“Hay una situación con la asistente 1, Mayra Mora. Le dice una palabra fuerte a una de mis jugadoras, ahí estaba la comisaria. Tengo que hacerlo público porque ellas están para llevar por buen puerto, cuidar detalles del juego. Haya hecho lo que haya hecho, yo responsabilizo a mi jugadora. Alcanzo a escuchar que le dice: “Juega, payasita”. Creo que esas no son las formas que tenemos que llevar dentro del cotejo“

“Es algo que yo sí tengo que hacer saber. Es una situación que yo como responsable de un grupo no puedo dejar pasar y se tiene que sentar un precedente. Seguramente la comisaria escuchó el comentario. Ese tipo de comentarios no le hacen absolutamente bien a nosotros“, explicó Palacios.

De inmediato, esto impactó en los seguidores de la Liga MX Femenil, que reprobaron lo ocurrido y expusieron las constantes equivocaciones de las silbantes.

Al término del Atlas – Necaxa, el DT de las Centellas, Jesse Palacios, decidió hacer público un hecho entre una de sus jugadoras y una silbante. Espera se detalle en la cédula “Hay una situación, la asistente número 1, Mayra Mora, le dice a mi jugadora: “juega payasita…” pic.twitter.com/0HMJ7iemUq — Monica Arredondo (@MonicaArredondo) October 9, 2021

Por si fuera poco, Mayra Mora no es la única árbitra acusada de prepotente en la Liga MX Femenil. Roberto Pérez Loarca, director técnico de Cruz Azul, manifestó una situación similar después del partido contra el León, que se llevó a cabo al mismo tiempo que el Atlas vs Necaxa.

Katia Itzel García fue la central en ese encuentro y entró al ojo del huracán por el argumento que utiliza para imponer autoridad en la cancha: “Hago un llamado a la Comisión de Arbitraje para que Katia no se refiera a las jugadoras como que ella es mundialista y que ellas no. Me parece que eso no se vale, es la segunda vez que nos pasa“, dio a conocer en conferencia de prensa.