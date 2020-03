Uno creería que por ser futbolista profesional conoce a sus rivales o cuando menos sabe de su existencia; para Ter Stegen no es así. El arquero alemán del FC Barcelona confesó que casi nunca ve futbol. Hay veces que no sabe contra quién juega, no ve más que partidos muy interesantes y necesita de ver videos para conocer contra quién se enfrentó. ¡Qué locura!

De acuerdo a declaraciones del alemán y rescatadas por ‘MedioTiempo’, Ter Stegen confesó que ver futbol no es una de sus pasiones y es que aunque es su profesión, una vez que sale del terreno de juego, se olvida de este deporte a menos que haya algún juego muy interesante.

“La gente se ríe cuando les digo que no tengo ni una idea de futbol. No veo mucho futbol, solo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular, porque hay alguna relación o algún amigo. A veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea“, mencionó Ter Stegen.

👀 Marc-André Ter Stegen, el arquero top que no mira mucho fútbol… ⚽❌

💬 “La gente se ríe cuando lo digo, pero no veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o alguno en particular por algún amigo. A veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea”. pic.twitter.com/86mbeP8cMR — Diario Olé (desde 🏡) (@DiarioOle) March 29, 2020

Ter Stegen ha jugado por más de 10 años de forma profesional, ha enfrentado un buen número de rivales, cientos de futbolistas han estado frente a él y ni con todo eso ha sido capaz de aprenderse sus nombres.

“Alguna vez, en LaLiga por ejemplo me pasa con los nombres. No sé cómo se llaman, pero después cuando me ponen el video me doy cuenta de que sé perfectamente quién es”, comentó Ter Stegen.

Por último y cerrando con el tema, Ter Stegen se confesó como un hombre de acción más que de nombres, pues el alemán recuerda primeramente cómo juegan sus rivales, la forma de encararlo, cómo disparan y ya al último sabe el nombre de su rival.

“Recuerdo mejor sus movimientos en la cancha, cómo disparan o se desmarcan que sus nombres. Es un poco raro, pero me pasa cuando analizamos a los contrarios”, sentenció el portero del FC Barcelona.