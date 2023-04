La afición del Necaxa recuerda muy bien a Brian Fernández. Tuvo grandes actuaciones con los Rayos en su corto lapso con ellos. Lamentablemente el resto lo recuerda mejor por sus problemas de adicciones.

El exjugador del Necaxa ha sido blanco de noticias muy fuertes en tiempos recientes a raíz de ese tema. Hace no mucho se reportó su desaparición, por ejemplo, debido a una recaída grave.

“Estuve evaluando en los últimos días empezar con un tratamiento psicológico. Es lo que mi familia me está pidiendo“, dijo Brian Fernández según palabras retomadas por TyC Sports.

El jugador argentino fue separado recientemente del Colón de Santa Fe por ausentarse de los entrenamientos. Eso llevó a Brian Fernández a recordar su turbulenta trayectoria en el futbol y cuál fue el equipo donde más lo han apoyado.

“ Jugar al fútbol es lo que más extraño. Tuve muchísimas oportunidades. Tengo una molestia y fastidio enorme, pero la gente no me va a entender. Racing fue un club que estuvo conmigo siempre”.

Otra relación que conserva Brian Fernández con México es el actual timonel de la Selección Mexicana. El futbolista recordó que Diego Cocca fue muy importante en su carrera y en su vida desde que coincidió con él en Racing. Aún hoy en día mantienen una relación muy cercana.

“Diego Cocca me marcó mucho en mi carrera. No sólo en lo futbolístico sino en lo personal. Ha estado conmigo en mis peores momentos acompañándome. Nos mandamos mensajes hasta el día de hoy, con él y su familia. Esa familia para mí vale muchísimo. Los amo de una manera muy especial”.

Finalmente Brian Fernández recordó a Diego Armando Maradona. Cuando el 10 era entrenador de Dorados de Sinaloa, lo invitó a uno de los partidos y habló con él sobre la posibilidad de dejar al Necaxa e irse a Portland.

“Diego me invitó a partidos, compartí vestuario. Me dijo que disfrutara Estados Unidos, porque su sueño era llevar a Benjamín a Disney y no lo podía cumplir. Me lo dijo llorando, abrazándome. Estados Unidos es el mejor país del mundo, lejos. Fue un error haberme venido (a Argentina)“.