Lo que necesitas saber: Lionel Messi también se llevó el Balón de Oro tras ganar el Mundial Qatar 2022.

Lionel Messi ganó el premio al mejor jugador otorgado por la FIFA, The Best. sumó un trofeo más a sus llenísimas vitrinas, pero no fue fácil obtenerlo, porque la organización tuvo que recurrir a un desempate para conocer al ganador.

Erling Haaland y el campeón del mundo recibieron un total de 48 puntos, sin embargo, fue Messi el más votado por los capitanes de las Selecciones Nacionales y es fue el método de desempate que uso la FIFA para darle el premio, tal como lo dicta en el Articulo 12 de la Reglas de Asignación.

¿Qué dice el Artículo 12 de las Reglas de Asignación?

Con todo y que no estuvo presente en la entrega The Best, Lionel Messi fue reconocido una vez más como el ‘Mejor Jugador’ del 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. Sin embargo, se tuvo que recurrir al voto de los capitanes para el desempate.

“En caso de empate en el primer lugar el jugador, entrenador o portero con el mayor número de puntuaciones de ‘cinco puntos’ de los votos emitidos por el propio grupo de votantes del candidato. Será el ganador del premio correspondiente.” Artículo 12 de las Regalas de Asignación

Ganadores The Best

Mejor jugador | Lionel Messi

Mejor entrenador | Pep Guardiola

Mejor entrenadora | Sarina Wiegman

Mejor portera | Mary Earps

Mejor portero | Ederson

Premio especial | Marta Vieira Da Silva

Fair Play | Jugadores de Brasil apoyan a Viniciuis Jr.

Puskas | Guilherme Madruga por una chilena en la segunda división brasileña

Mejor aficionado | Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina)

Once ideal femenil The Best

Mary Earps

Olga Carmona

Lucy Bronze

Alex Greenwood

Lauren James

Aitana Bonmatí

Keira Walsh

Ella Toone

Alessia Russo

Sam Kerr

Alex Morgan

Así quedaron las votaciones en The Best

Pep Guardiola recibió un total de 28 puntos, y dejó en el camino a los italianos Luciano Spalletti con 18 puntos y Simone Inzaghi con 11 puntos.

Lionel Messi y Erling Haaland recibieron 48 puntos, sin embargo, el argentino se quedó con la mayoría de los votos de los capitanes y según las Reglas de Asignación (artículo 12) ese fue el método de desempate.

Sarina Wiegman se quedó con el premio a mejor entrenadora por 28 puntos, Emma Hayes tuvo 18 puntos y Jonatan Giraldez 14 puntos.

Ederson recibió 23 puntos, mientras que Thibaut Courtois de Bélgica 20 puntos y Yassine Bounou de Marruecos solo 16 puntos.

Mary Earps fue la mejor portera con 28 puntos por delante de los 14 de Catalina Coll y 12 de Mackenzie Arnold.

