Para nadie es un secreto que Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, la está rompiendo gacho en Hollywood. Se ha convertido en uno de los mejores actores de cine, aunque no olvida el mundo de la WWE.

The Rock nació en un mundo de lucha libre, siendo un luchador de tercera generación, la WWE fue su casa durante su inicio profesional y el trampolín que lo llevó al estrellato.

Aunque no tuvo tanto éxito en sus primeros papeles como ‘El Rey Escorpión’, al igual que en el cuadrilátero, nunca se rindió hasta que logró ser una estrella de Hollywood.

Foto: Getty Images

Ya es un actor consolidado en el cine y es uno de los mejores pagados, pero de vez en cuando se da su tiempecito para regresar a su casa, la WWE, para una que otra lucha.

Nunca se ha retirado oficialmente, así que, los fanáticos de la lucha libre siguen teniendo la esperanza de verlo una vez más en un ring de la WWE y los rivales no paran de sonar.

Foto: Especial

The Rock amaría luchar con Roman Reigns para quitarle los títulos

La familia de The Rock se m antiene vigente en la WWE, pues actualmente dominan la escena de la lucha libre. Roman Reigns y The Usos tienen la mayoría de los títulos de la compañía.

Y los fanáticos estarían encantados de ver a The Rock enfrentar a Roman Reigns, y si es en Wrestlemania, la mayoría de los aficionados estarían vueltos locos.

Foto: Especial

Desde hace unos meses, se ha rumorado que la WWE tendría en mente enfrentar a Roman Reigns con su primo The Rock, como evento principal en el siguiente Wrestlemania.

Pero, todo esto es una posibilidad, aunque remota, no deja de ser un sueño para algunos. De hecho, ‘The head of the table’, como se hace llamar también Roman Reigns, estaría más que encantado con una lucha contra su primo.

En una entrevista promocional de Black Adam, le preguntaron a The Rock que quién era ‘The head of the table’ y su respuesta fue contundente: “Sin decir ningún nombre, estás viendo a los ojos a la cabeza de la tabla. Yo amo la idea de que sea en Wrestlemania. Sigo siendo cercano a gente (de WWE) con las que hemos comentado la posibilidad“.