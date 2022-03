En tiempos en los cuales la incertidumbre reina en Chelsea tras las sanciones del gobierno británico a Roman Abramovich por su vínculo con Vladimir Putin, la esperanza de los Blues se llama Thomas Tuchel, a quien tal vez extrañan en el PSG.

El timonel alemán llevó al PSG a la final de la Champions contra Bayern Munich en 2020 y meses después fue despedido. En 2021 repitió en la final, ahora al frente del Chelsea, y se coronó en el torneo más importante de Europa a nivel de clubes tras vencer al Manchester City y las mejores noticias para los fans de los Blues es que el timonel tiene contrato hasta 2024.

El club tiene prohibido realizar fichajes y renovar contratos debido a que sus fianzas quedaron limitadas. Chelsea sólo puede destinar 24 mil euros en cada uno de sus viajes en partidos en calidad de visitante y le toca viajar a Francia para encarar al Lille en la Champions.

Thomas Tuchel es mi pastor, nada me faltará

Convertidos a pesos mexicanos, Chelsea puede gastar poco más de medio millón de pesos, que igual y puede sonar a una cifra suficiente, pero se vuelve limitada si tomamos en cuenta que el equipo viaja con casi 50 personas entre jugadores, cuerpo técnico, utileros, médicos, masajistas y fisioterapeutas, pero Tuchel ha dado un poco de calma con un toque de humor.

“Según las últimas informaciones que he recibido, tenemos un avión. Si no, iremos en tren, si no, iremos en autobús y si no, conduciré una van”, mencionó el timonel en conferencia de prensa, así que mientras esté Tuchel en el banquillo, Tuchel es el pastor, nada les faltará.

La intervención del gobierno británico obliga a Abramovich a vender el equipo, aunque en realidad el gobierno será el que intervenga en este proceso y le dará su parte a Abramovich.

“Solo podemos esperar día tras día, porque todo puede cambiar. El club está en venta, esperemos que ocurra. Por el momento avanzamos día a día, que es una buena manera de vivir la vida”, estimó.

Chelsea contará con su DT hasta el final de temporada

En cuanto a la continuidad de Tuchel en el banquillo, el alemán garantizó su permanencia en el equipo hasta el final de la temporada, pese a que tiene dos años más de contrato, los cuales dependerán de la llegada de nuevos inversores o las acciones que se tomen en el equipo a finales de mayo.

Por lo pronto, el estratega anima al equipo a cerrar la campaña de la mejor manera posible, tanto en la Champions como en la Premier League para darle cierta tranquilidad a los aficionados, tal y como ocurrió cuando el futbol se reanudó a nivel mundial tras el inicio de la pandemia en 2020.

“Hay mucha gente (trabajadores del club) a la que veo cada día que están preocupados. Han trabajado décadas pero no son famosos y están preocupados por el futuro. Vemos lo que esto significa para esa gente, incluso si solo son 90 minutos. Como durante el covid, jugamos para dar a esa gente felicidad y distracción”, indicó.