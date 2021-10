Tiktoker y fan de Rayados: Él es Pedro Benito, la promesa del Cádiz en LaLiga

La historia de Pedro Benito se hizo viral durante las últimas horas por un “guiño” que le hizo a los Rayados de la Liga MX. Se trata de un futbolista del Cádiz de LaLiga, que debutó hace poco y combina el deporte con la vida de tiktoker y streamer en diferentes plataformas.

¿Será que lo veremos pronto en México? 👀

Licenciado, tiktoker y futbolista profesional

Originario de Cádiz, tiene 21 años y cumplió el sueño de millones de jóvenes: ser futbolista profesional. El debut con el club de su ciudad se dio el 2 de octubre de 2021 durante la octava fecha de la temporada. El atacante tomó el lugar de Álvaro Negredo y después de la Fecha FIFA buscará hacerse de un lugar permanente con el primer equipo.

Sin embargo, la trayectoria deportiva de Pedro Benito comenzó lejos de casa. El Almería y el Swansea de la Premier League fueron parte de su formación, así como un par de equipos en el futbol sala. Una vez que creció, también priorizó sus estudios y se trasladó a Estados Unidos, donde jugó con el Oklahoma Wesleyan University FC.

Posteriormente se incorporó a los GW Bulldogs 3​, en la Big South Conference de la División I que pertenece a la NCAA. Mientras terminaba su Licenciatura en Marketing, el atacante destacó en el terreno de juego y volvió a llamar la atención de clubes españoles.

Las cosas se acomodaron hasta que en mayo de 2021 firmó con el Cádiz, equipo que apoyó desde niño. El objetivo inicial era que Pedro Benito se consolidara en Segunda División, pero el director técnico Álvaro Cervera lo llamó a entrenar con el combinado de Primera División a finales de septiembre y ahí sí, recibió la oportunidad de debutar.

No obstante, su edad y calidad le permiten soñar en grande. Entre otras metas y sus actividades extra cancha como son los videos de TikTok, aceptó que tiene algunos acercamientos con el Monterrey de la Liga MX y que le gustaría acercarse al futbol mexa.

¿Qué tiene que ver Pedro Benito con los Rayados?

Como ya te contábamos, Pedro Benito es toda una celebridad en TikTok. Con más de millón y medio de seguidores en esa plataforma, el delantero del Cádiz muestra diferentes aspectos de su vida y va de lo profesional a lo más natural de un video a otro.

Además de interactuar constantemente con sus seguidores, Benito contesta la mayoría de sus preguntas y una de ellas nos reveló que tiene cierta interacción con los Rayados; por si fuera poco, aceptó su interés por jugar en la Liga MX.

“Me encantaría jugar en México, en verdad me encantaría jugar en la liga mexicana, en la argentina, o en la peruana. Me tuve que poner a hacer memoria y creo que fue porque me hizo gracia el nombre en la época que salió lo de ‘estoy rayado’ y no sé si hice alguna broma“.

“Seguí a Rayados de México en Twitter y ya lo he dejado ahí; de vez en cuando sí veo partidos, veo si han ganado o han perdido. Vamos Rayados, mucha suerte esta temporada“, compartió en un TikTok, tras ser cuestionado sobre la razón detrás de su follow al equipo mexicano.