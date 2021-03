Timur Faizutdinov fallece después de un golpe en la cabeza con el disco de hockey

Una tragedia ataca Rusia, Timur Faizutdinov perdió la vida después de varios días en el hospital. Un accidente le costó la vida al juvenil de 19 años, pues un golpe en la cabeza lo puso en la cama de un nosocomio, un golpe de un puck en el Hockey.

Timur Faizutdinov era defensor del Dynamo de San Petersburgo y se encontraba en un partido de los playoffs de la Liga Juvenil de Hockey en Rusia, enfrentaba a Loko Yaroslavl el pasado 12 de marzo, cuando el puck (el disco que se utiliza en el deporte).

La sien fue la parte de la cabeza en la que Faizutdinov sufrió el golpe, inmediatamente cayó al piso con dolor y fue directo al hospital. Timur había sido nombrado capitán de la escuadra al inicio de la temporada y estuvo con el equipo en 183 partidos.

19-year-old MHK Dynamo St. Petersburg defenseman, Timur Faizutdinov, took a puck to the head vs. Loko Yaroslavl and is currently fighting for his life at the hospital. He’s played 183 games for the Junior club and was named the captain at the start of the season. pic.twitter.com/oQ9vpZUUct

