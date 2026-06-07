Lo que necesitas saber: Inglaterra jugará sus partidos del Mundial en Arlington, Foxborough y Nueva Jersey

Nueve heridos por impactos de bala fue el saldo que dejó un tiroteo en Kansas City, cerca de la base de entrenamiento que usará la Selección de Inglaterra en los próximos días, de cara al Mundial del 2026.

Los hechos ocurrieron por la madrugada del sábado 6 de junio, en en la zona de Troost Avenue, una de la vialidades más importantes de la zona metropolitana de Kansas City y que se ubica a casi siete kilómetros del complejo Swope Soccer Village, donde se alojará la Selección de Inglaterra.

Playera de Harry Kane / FB England Football Team

Lo que se sabe del tiroteo cerca de la base de Inglaterra

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:00 horas, hora local, y de acuerdo con información de The Athletic, autoridades recibieron alertas sobre disparos en la zona y a la llegada asistieron a tres personas adultas, heridas por impactos de bala.

El reporte final estableció nueve personas adultas heridas, todas adultas, mientras que el o los responsables se dieron a la fuga.

¿Cuándo llega la Selección de Inglaterra a Kansas City?

La Selección de Inglaterra ya arribó a Estados Unidos, sin embargo, se encuentra en Florida, donde disputará un partido amistoso contra Costa Rica el 10 de junio y después de ese encuentro viajarán hacia Kansas City a donde esperan arribar el mismo día por la noche.

La Selección de Inglaterra / FB England Football Team

Se espera que Kansas City reciba a cerca de 650 mil personas durante el Mundial, en el cual Inglaterra debutará ante Croacia el 17 de junio, en Arlington. Después enfrentará a Ghana en Foxborough y cerrará la fase de grupos frente a Panamá en Nueva Jersey.