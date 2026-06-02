Lo que necesitas saber: Las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026 ya presentaron sus listas definitivas de 26 jugadores

El Mundial 2026 está por arrancar, tanto que todas las selecciones tienen ya su lista definitiva de 26 jugadores para el torneo. Puedes consultar todas esas listas aquí, pero ahora la cita es para recordar qué países fueron los que más se rifaron con la manera en que dieron a conocer a sus elegidos.

Bueno, eso de qué selección se rifó más, lo decides tú. Por acá solo recopilamos los videos que más nos emocionaron, pero claro que puedes contarnos ahí en redes si estás de acuerdo con la lista o nos faltó alguno, ¿va?

Foto: Carlos Zepeda – MexSport

Videos para presentar listas del Mundial 2026 que merecen volver a verse

Y es que jugar un Mundial es algo enorme en la vida de un futbolista. No juzgamos, pero de pronto ver países que solo publican la convocatoria así con una lista genérica, como si se tratara de una fecha FIFA cualquiera… híjole.

Por eso hay videos que nos emocionaron mucho, porque de verdad muestran lo grande que es ir a una Copa del Mundo. Especialmente cuando recuerdas que hay varios futbolistas que no podrán ir al Mundial 2026 por lesión, celebrarle chido a quienes sí tendrán la fortuna de hacerlo, es algo maravilloso.

Pero ya, no se diga más, vamos con esos videos para presentar la lista del Mundial 2026 que merecen verse una y otra vez.

Chequia

Paraguay

Turquía

Alemania

Curazao

Ecuador

Países Bajos

Nueva Zelanda

España

Arabia Saudita

Uruguay

Francia

Senegal

Noruega

Argentina

Inglaterra con The Beatles

Panamá

México y su video para presentar la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026

No incluimos el video de México en la lista por obvias razones: no faltará quien diga que solo lo ponemos por ser mexicanos, y no quisimos agregarlo solo porque “no podía faltar”.

Te lo dejamos a continuación, y como decíamos arriba, tú decide si te emocionó tanto como para considerarlo entre los más emotivos para presentar una lista mundialista.