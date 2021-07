Reportan un tiroteo a las afueras del Nationals Park; juego entre Washington y Padres fue suspendido

El partido entre los Padres y Nationals fue suspendido cuando se jugaba la parte alta de la sexta entrada debido un incidente. Los primeros reportes indican un tiroteo en las cercanías del estadio, lo que provocó la movilización de decenas de aficionados en busca de un refugio, así como el despliegue de policías en el Nationals Park, en Washington.

A través de sus redes sociales, el equipo de Washington informó un tiroteo cerca del acceso cercano a la tercera base del Nationals Park, por lo que sugirió la salida de los seguidores por puertas alteras.

“Estamos trabajando con las fuerzas del orden para brindar más información tan pronto como sea posible”.

A shooting has been reported outside of the Third Base Gate at Nationals Park.

Fans are encouraged to exit the ballpark via the CF and RF gates at this time.

We’re working with law enforcement to provide more information as soon as it becomes available.

— Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021