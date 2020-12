Todos los goleadores mexicanos que la rompieron en Europa en el 2020

El panorama de los futbolistas mexicanos en Europa es muy versátil, vamos desde Andorra, en donde hay jugadores que no tienen los reflectores de compatriotas que acarician las mieles del éxito en la Premier League o Serie A, pero que también suman a la estadística de los goleadores mexicanos en 2020 y podemos seguirlos en Embajadores Aztecas.

México es un país por tradición familiar, que ama el futbol. En donde los colores de tu equipo son religión y que día a día no dejamos que pase desapercibido. Ya sea en el colegio, en el que nos ponemos la camiseta de jugador o en el trabajo en el que nos formamos como analistas y los debates son interminables.

Para nosotros, el futbol va mucho más allá y es por eso que es uno de los sueños más recurrentes en la infancia de nuestro país. Desafortunadamente, no todos pueden llegar a cumplir el sueño de ser futbolistas, pero los pocos que lo logran tienen que enfrentar de todo para poder consagrarse.

Ante todas situaciones, algunas adversas para los jugadores, toman la decisión de cumplir el sueño de ir a Europa aunque no como quisieran en una liga llena de estrellas o con equipos que disputan la Champions League. Las ligas profesionales de algunos países que no figuran en la élite del futbol son el destino de estos chicos, en donde encuentran la regularidad que en México no.

El 2020 fue un año para olvidar en muchos sentidos, el COVID-19 nos quitó a la gente de los estadios, por muchos meses nos quitó el grito de gol y la ilusión de ver a nuestros equipos en las canchas, pero a pesar de todo lo malo que fue, para nuestros mexicanos hay mucho que destacar en cuanto a goles se trata.

Andorra

Un país y una liga desconocida para muchos de los aficionados mexicanos, pero con varios jugadores representando los colores de nuestro país. Diego Najera es uno de los goleadores mexicanos, juega para el FC Santa Coloma, equipo más ganador del país y durante el 2020 marcó 6 goles para su equipo en el año.

Diego Nájera entró de cambio y anotó el gol de la victoria para FC Santa Coloma 1-0 frente a UE Santa Coloma#Andorra 🇲🇩 | #MásAlláDe90Minutos pic.twitter.com/rDfFfGCn9H — Tiempo Extra MX (@Tiempo_ExtraMex) December 18, 2020

Alejandro Huerta es otro de los jugadores que están en la primera división de Andorra. Juega para el CE Carroi, equipo del que es presidente Víctor Hugo Pérez Reyes. Huerta se ha consolidado con su equipo hasta ser el capitán de éste y en 2020 fueron 4 las anotaciones que marcó.

Inglaterra

El más famoso y prolifero de los goleadores mexicanos en Europa, Raúl Jiménez vive temporadas de ensueño con el Wolverhampton y particularmente en este 2020 son 13 los goles que ha hecho en todas las competiciones y no pudo terminar el año como quisiera, debido a una fractura en el cráneo tras un choque de cabezas.

Ver en YouTube

En Londres se encuentra un juvenil mexicano que ya comienza a brillar con luz propia, Marcelo Flores registra 3 goles con el Arsenal en las competiciones inferiores. A su corta edad, 17 años, ya fue convocado para jugar con la sub 16 de Inglaterra pero decantó por México.

(Inglaterra) Así fue uno de los goles de Marcelo Flores con Arsenal en la Sub-18 pic.twitter.com/CVoAG73EmX — Embajadores Aztecas (@eaztecasmx) September 26, 2020

España

Un 2020 de contrastes para los jugadores mexicanos en España, ningún jugador mexicano en primera división ha marcado con su club. Pero la cara de los mexicanos vienen desde el Salamanca CF. Jorge Mora, extremo mexicano ayudó al equipo con un gol en el año.

También de Salamanca, Diego “Puma” Chávez forma parte del equipo y en lo que va del año hizo 2 goles para el club aunque no han ayudado mucho debido a que actualmente su equipo se encuentra en el fondo de la tabla de la Segunda División B de España.

¡Qué coquetón se ve nuestro jersey! 🤟🏽 ¿Verdad mis maniacos? 🤪 Nos seguimos preparando con todo @SalamancaCFUDS ¡Dale unión! 👊🏽 🏳️ #SomosUnión 🏴 pic.twitter.com/BnYylFAIIw — Diego Chávez Collins (@puma_chavez_) October 13, 2020

Dinamarca

Jonathan Cano es uno de los prospectos mexicanos con más talento en Europa, en el 2020 cambió de equipo al HB Køge y disputó la mayoría de la temporada con el Roskilde KFUM, en el que consiguió una diana y un rendimiento que pinta para estrella.

Bélgica

Omar Govea a su corta edad ya tiene ya un amplio recorrido en Europa, ahora con el SV Zulte Waregem es uno de los jugadores más importantes en el mediocampo y con toda su experiencia, en este 2020 marcó 2 goles, un golazo de tiro libre que les mostramos a continuación.

(Bélgica, 1ra) Omar Govea fue titular, anotó gol y dio asistencia en la victoria de Zulte-Waregem 3-0 Gent. pic.twitter.com/sMoVGRL4vM — Embajadores Aztecas (@eaztecasmx) November 30, 2020

Gerardo Arteaga lleva poco tiempo en Béligca con el Genk, pero ya ha dejado su marca con un gol para cerrar este 2020 y podrá encontrar más continuidad en el equipo, ya que su principal competidor por el puesto acaba de ser vendido.

Italia

Uno de los más sobresalientes goleadores mexicanos en el año es el Chucky Lozano, que en este año ha encontrado regularidad en el cuadro de Genaro Gattuso y se ha convertido en pieza fundamental del ataque del Napoli. En este 2020, 9 goles son los que conseguido Hirving para su club.

Ver en YouTube

Portugal

El Porto en los últimos años ha tenido presencia mexicana en sus filas, el Tecatito Corona es uno de los pilares del equipo con rol más como asistente de los goles que marcándolos, pero en este 2o2o se destapó con 6 goles en lo que va del año.

Aquí el gol del mexicano Jesús “Tecatito” Corona con el Porto. El canterano de Monterrey anotó el 1-0 del partido, 2-0 lo gana el Porto al descanso. pic.twitter.com/5FQGNL81VD — Josh Mendoza ⚽️ (@JoshimarMM) February 1, 2020

La tabla de goleadores mexicanos del 2020 queda de la siguiente manera:

Raúl Jiménez – Wolverhampton con 13 goles

Hirving Lozano – Napoli con 9 goles

Jesús Corona – Porto con 6 goles

Diego Najera – FC Santa Coloma con 6 goles

Alejandro Huerta – CE Carroi con 4 goles

Marcelo Flores – Arsenal con 3 goles

Diego Chávez – Salamanca CF con 2 goles

Omar Govea – SV Zulte Waregem con 2 goles

Gerardo Arteaga – Genk con 1 gol

Jonathan Cano – Roskilde con 1 gol

Jorge Mora – Salamanca CF con 1 gol