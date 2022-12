Todo es fiesta en la franquicia de los Yankees, pues respiraron al por fin lograr la firma de Aaron Judge para mantenerse con los ‘Bombarderos del Bronx’ para las siguientes temporadas.

Obviamente esta firma de Aaron Judge no le salió nada barata a los Yankees, pues los ‘Bombarderos’ le pusieron sobre la mesa al ‘Juez’ un contrato de 360 millones por los siguientes nueve años.

Y después de asegurarse de que ‘El Juez’ se quedara en la franquicia hasta 2031, además de soñar con la posibilidad de un nuevo título gracias a Aaron Judge, también hicieron otro nombramiento.

Foto: Getty Images

Hal Steinbrenner, socio general de los Yankees, anunció a Aaron Judge como el nuevo capitán del equipo, la cereza en el pastel para el ‘Juez’ y el equipo neoyorquino.

“Fue una bendición y un honor tener la oportunidad de continuar algo en lo que los Yankees son tan grandes, que es el legado, tener la oportunidad de continuar mi legado aquí a rayas en la mejor ciudad del mundo, la mejor ciudad de béisbol y frente a los mejores fanáticos, este es un honor increíble“, dijo Aaron Judge.

Foto: Getty Images

Aaron Judge es el capitán 16 en la historia de los Yankees, acá la lista completa

Más de 100 años de historia y tan sólo 16 capitanes en la historia de los Yankees, es algo sumamente espectacular y eso significa que para llegar a ser capitán de ese equipo, necesitas ser un extraterrestre del béisbol.

“Tener la oportunidad de ser el capitán de los Yankees ahora, no hace falta decir qué honor es eso. No solo grandes jugadores de béisbol sino grandes embajadores del juego y grandes embajadores de los Yankees de Nueva York. Este es un honor increíble que no tomo a la ligera“, agregó ‘El Juez’.

Foto: Getty Images

Todos los capitanes de los Yankees

Clark Griffith de 1903 a 1905 Norman ‘Kid’ Elberfeld de 1906 a 1908 Willie Keeler en 1909 Hal Chase de 1910 a 1911 Frank Chance de comienzo de 1913 a mediados de campaña Rollie Zeider de mediados de campaña 1913 a final de campaña Roger Peckinpaugh de 1914 a 1921 Babe Ruth del 13 de mayo de 1922 al 25 de mayo de 1922 Lou Gehrig del 12 de abril de 1935 a 1939 Thurman Munson del 17 de abril de 1976 al 2 de agosto de 1979 Graig Nettles del 29 de enero de 1982 al 30 de marzo de 1984 Willie Randolph del 4 de marzo de 1986 al 2 de octubre de 1988 Ron Guidry del 4 de marzo del 1986 al 12 de julio de 1989 Don Mattingly del 28 de febrero del 1991 al 1995 Derek Jeter del 3 de junio de 2003 a 2014 Aaron Judge del 21 de diciembre de 2022 y actual capitán de los Yankees

Foto: Getty Images