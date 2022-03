Una persona pagó miles de dólares por el balón del “último touchdown” de Brady y se le devaluó en horas

Un hombre hizo tal vez hizo el peor negocio de su vida después de pegar miles de dólares por un balón que en poco tiempo se ha devaluado, peor que en el peso mexicano en 1994, luego de que Tom Brady anunciara su regreso a la NFL, sólo unas cuantas semanas después de haber anunciado su retiro.

A través de una página de subastas, una persona pagó más de 500 mil dólares por el balón que se suponía era el del último pase de touchdown en la historia de Tom Brady, pero el quarterback con más anillos de Super Bowl de toda la historia, hizo que su inversión se viniera para abajo.

La tienda que subastaba el balón confirmó que el ovoide había sido adquirido durante la madrugada del 13 de marzo por 518 mil 628 dólares.

Tom Brady’s last touchdown ball sold for $518,628 last night at @Lelandsdotcom . https://t.co/K3PkStY9pU pic.twitter.com/aQiUBPXrb8

El balón que Mike Evans regaló en las tribunas después de recibir el pase de Brady en el juego de la ronda divisional pasó de ser un artículo histórico a simplemente un balón lanzado por Brady.

Fue el 23 de enero cuando Tom Brady disputó el que fue durante algunos meses, su último partido en la NFL, y al momento en el que lanzó el balón a Mike Evans, nadie podía imaginar que tal vez sería el último pase para una anotación, ya que éste representó el empate 27-27 ante los Rams con sólo unos segundos por jugar en el cuarto periodo.

Evans tiene la costumbre de regalar el balón a las tribunas cada vez que logra alguna anotación, sin reparar que tal vez ese balón sea histórico, aunque en ese momento nadie lo podía saber, ya que el juego apuntaba a una definición en tiempo extra.

Once again, Mike Evans gave away a pretty important ball 😂

This was Tom Brady’s last touchdown pass pic.twitter.com/DlIdn9XX9w

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) February 2, 2022