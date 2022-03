¿No que no? Tom Brady anuncia su regreso con Tampa Bay para jugar su temporada 23 en la NFL

¿Se acuerdan que Tom Brady se había retirado? Pues la leyenda de la NFL sólo duró dos meses en el retiro, pues a través de sus redes sociales anunció su regreso a los emparrillados, de modo que jugará su temporada número 23 y la tercera como jugador de los Tampa Bay Buccaneers.

Así como cuando salieron los rumores de que anunciaría su retiro, en las últimas semanas se habló de su posible regreso y hasta fue vinculado con los San Francisco 49ers y naturalmente con los New England Patriots, pero finalmente Brady jugará con los Buccaneers, equipo con el que tenía un año de contrato cuando anunció su retiro el 1 de febrero.

En su cuenta de Twitter, Brady indicó que las tribunas no son su lugar aún, y de ello se dio cuenta después de dos meses sin actividad, luego de la eliminación en playoffs por los Rams, que semanas después ganarían el Super Bowl.

“Estos últimos dos meses me ha dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará el momento, pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que tanto me apoya.

Ellos lo hacen posible todo. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asuntos pendientes”, ¡Puuuum!

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

