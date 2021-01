¿Contra qué equipo jugará Tom Brady y los Buccanneers en la ronda divisional?

Los New England Patriots se pueden quedar fuera de los playoffs de la NFL, pero Tom Brady, no. El veterano qauterback comandó el regresó de los Tampa Bay Buccaneers a la ronda divisional, después de vencer a Washington (23-31), que se coló a la ronda de comodines con récord negativo.

Brady ha jugado 20 temporadas en la NFL y en 17 ha entrado a playoffs, sin embargo, esta es la primera vez que le toca jugar en la ronda de comodines como visitante.

Tampa Bay no jugaba playoffs desde 2007, año en el que ganó el Super Bowl, por lo que también fue en esa temporada la última vez que se instaló en la ronda divisional, en la cual venció a San Francisco 31-6.

Tuvieron que pasar 13 años para que los Buccanneers volvieran a los playoffs y 17 para que ganara de nueva cuenta un partido de postemporada y ahora espera rival.

Brady y compañía calificaron como quintos de la NFC. La buena noticia para la franquicia es que gracias al triunfo de los Rams, que echaron a los Seattle Seahawks, de modo que automáticamente Tampa Bay evitará el choque contra los Green Bay Packers.

Todo depende de lo que suceda en el partido entre los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers. Si los Browns ganan por primera vez un partido de los playoffs después de 25 años, entonces el rival de los Buccanneers serán los Rams.

1️⃣2️⃣ to 1️⃣4️⃣@TomBrady throws his second TD of the half. #GoBucs

— NFL (@NFL) January 10, 2021