Tom Prichard, el héroe anónimo que salvó la vida del aficionado en el Newcastle vs Tottenham

Después de que el partido se reanudó y el aficionado fue trasladado al hospital, se habló de dos personajes que pudieron haberle salvado la vida: Sergio Reguilón y Eric Dier. Ambos futbolistas se apresuraron para detener el encuentro y buscar a los doctores, pero hubo más héroes anónimos en las tribunas.

Conforme avanzaron las horas, todas las piezas del rompecabezas se pusieron en su lugar. Esto demostró que los jugadores jugaron un papel muy importante, aunque no el único trascendental. A través de las redes sociales se dio a conocer el nombre de Tom Prichard, quien ahora tiene millones de reflectores a su alrededor.

Se trata de un doctor que acudió al estadio como cualquier otro aficionado. De hecho no se encontraba tan cerca donde sucedió el incidente. Cuando la gente comenzó a darse cuenta de lo que ocurría, la voz se corrió rápidamente y Prichard bajó desde su asiento para ayudar como fuera posible.

A él se unieron más personas, como enfermeras que sabían perfectamente cómo actuar. Entre todos pudieron colaborar en la estabilización del paciente y dejarlo en manos de otros colegas en su camino al hospital. Acto seguido, Tom Prichard recibió una gran ovación mientras regresaba a su lugar.

Hoy todo el Reino Unido y gran parte del mundo lo reconoce como héroe, pero su percepción fue única y ya tuvo la oportunidad de compartirla ante los medios.

One of our very own Dr Prichard, north tees A&E reg saving a life at the Newcastle game today ♥️ @NTeesHpoolNHSFT pic.twitter.com/EfDQKiWmTV — Emma J Francis (@Jayne88475330) October 17, 2021

“Fue uno de los mejores momentos de mi vida”: Tom Prichard

Lo que parecía una visita normal al estadio, cambió en un abrir y cerrar de ojos para miles de personas. Todo St. James Park se paralizó cuando un adulto mayor entró en paro cardiaco. De acuerdo con Tom Prichard, todas las reacciones fueron rápidas para salvarle la vida.

“Es algo que ves en el trabajo con bastante frecuencia, pero en realidad no lo había tenido fuera del hospital. Había un caballero tendido en los asientos con un paro cardíaco y reanimación cardiopulmonar en curso. No tenía idea de lo que estaba pasando detrás de mí. Simplemente me puse a toda marcha y me concentré en el asunto que tenía entre manos“, relató el médico a la BBC.

En la entrevista con una de las secciones matutinas de la televisora, el doctor Prichard aseguró que la situación terminó convirtiéndose en uno de los mejores momentos de su vida. No por el incidente, claro está, sino por la reacción de los demás aficionados hacia él y sus colegas.

“Cuando caminaba de regreso a mi asiento y 10 mil fanáticos me cantaban ‘héroe’, ese fue uno de los mejores momentos de mi vida. Quiero enfatizar la importancia de la RCP temprana, las compresiones torácicas tempranas, la desfibrilación temprana, es lo que salvó la vida. Si alguien en el público volviera a ver que esto sucediera, las compresiones torácicas, la reanimación cardiopulmonar es lo que debe hacer y tratar de llevar un desfibrilador lo antes posible“, agregó.

Los últimos reportes, incluso del Newcastle que dio seguimiento a su aficionado, son favorables y afirman que este se encuentra estable. Lo cierto es que el futbol quedó de lado para unir a las personas en la tribuna y Tom Prichard será recordado durante mucho tiempo por sus acciones.