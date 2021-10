Sergio Reguilón y Eric Dier: Los ‘héroes’ ante la emergencia en el Newcastle vs Tottenham

Ser un crack dentro y fuera de la cancha nivel: Sergio Reguilón y Eric Dier. Los 2 elementos del Tottenham llevaron la batuta al buscar atención médica para un aficionado del Newcastle que supuestamente sufrió un ataque al corazón en las tribunas.

Si bien es cierto que esta versión todavía no está confirmada, ambos jugadores se convirtieron en protagonistas y se llevaron una gran ovación de la afición rival. De hecho ya se habla de que sus rápidas reacciones salvaron una vida en el estadio.

El primer tiempo del encuentro en St. James Park estaba por terminar cuando los futbolistas de los Spurs se percataron de una situación inusual. En las tribunas hubo movimiento poco habitual que los hizo reaccionar y, sobre todo, notar que el aficionado necesitaba la atención médica.

Tanto Sergio Reguilón como Eric Dier, reaccionaron en la medida de sus posibilidades. El español se acercó al árbitro Andre Marriner y le informó sobre lo que estaba sucediendo, para así poder detener el encuentro y priorizar la salud de la persona en cuestión.

Por su parte, Dier hizo lo propio con el cuerpo técnico de los Spurs. Su movimiento se dio a la zona de bancas para pasar el primer reporte y que los médicos se apresuraran al otro lado del terreno de juego y pudieran brindar la atención necesaria lo antes posible.

La mejor noticia en todo esto es que el aficionado fue estabilizado en el estadio y trasladado a un hospital para ser atendido con mayor precisión. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento a Sergio Reguilón, Eric Dier, los médicos e incluso al árbitro central por sus acciones.

“Esto será recordado por los fans. Las reacciones de Reguilón, Dier y el árbitro son destacables, cuando se dieron cuenta de que se necesitaba el desfibrilador“, dijo Carrie Brown de beIN Sports. La reportera de cancha encabezó este tipo de comentarios, que se han replicado por todo el internet en los últimos minutos.

A major medical incident halted play in the first half, and thankfully the fan is now in a stable condition and heading to hospital. @CarrieBrownTV has the latest from St. James’ Park. #beINPL #NEWTOT

Watch Now 👉 https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/NgMswP5Zth

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 17, 2021