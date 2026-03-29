Lo que necesitas saber: Tottenham no ha ganado en Premier League en lo que va del 2026

Tottenham podría descender por primera vez en 49 años si las cosas no cambian en pronto. Los Spurs no han ganado en lo que va del 2026 en la Premier League y los fantasmas de 1977 comienzan a rondar con los Spurs. El equipo de Londres quedó sólo a un punto de la zona roja del descenso y se jugarán el futuro en siete partidos a partir del 12 de abril, después del parón de la Fecha FIFA.

Los Spurs perdieron en la jornada 31 frente al Nottingham, 3-0, y pudieron caer formalmente a la zona de descenso si no fuera por la derrota de último minuto del West Ham, que a partir ahora será su rival directo por la permanencia, lo cual supone una aparente condena para el futbol de Londres, que tendría que perder a uno de sus equipos.

Tottenham suma 13 partidos al hilo sin victoria en 2026 en Premier League

Nottingham le ganó al Tottenham

El descenso acecha al Tottenham

En Premier League descienden los tres peores equipos de la tabla general. Wolverhampton y Burnley parecen estar condenadas a descender oficialmente en cuestión de tiempo, mientras que el otro boleto del descenso queda en disputa entre West Ham y Tottenham, con Nottingham como un candidato un poco más lejano.

El principal problema del Tottenham para escapar de la zona de descenso es una crisis de victorias; los Spurs no han ganado en lo que va del año en la Premier League.

“A los jugadores les importa y se esfuerzan al máximo. Pero por el momento, no es suficiente. Cualquier error que cometamos, cualquier pequeño detalle, nos perjudica, y en cambio no podemos aprovechar los errores del rival”, dijo Bruno Saltor, asistente principal del técnico Igor Tudor, quien perdió su puesto una semana después de aquella derrota.

Tabla general de Premier League

¿Cuándo fue el último triunfo del Tottenham?

Tottenham ganó por última vez en la Premier League el 28 de diciembre de 2025, de visita, contra Crystal Palace (1-0). Desde entonces suma 13 juegos consecutivos sin victoria (cinco empates y ocho derrotas).

La racha de malos resultados es más grande en casa, ya que no gana ahí desde el 6 de diciembre de 2025, contra Brentford. De hecho, Tottenham solo tiene dos victorias en casa en esta temporada. La anterior fue en la primera fecha, contra Burnley, 3-0.

Desde el 1 de febrero, los Spurs no hacen más de un gol en Premier League

Tottenham en Premier League

¿Cuándo descendió Tottenham por última vez?

El último descenso en la historia del Tottenham data de la temporada 1976-77, cuando terminó último en la tabla general. Habían pasado 50 años desde su último descenso.

Los Spurs regresaron a la Primera División una temporada más tarde y ahora, pueden descender de nuevo 49 años después.

El descenso del Tottenham en 1977 / FB Plaantik

Tottenham se juega la permanencia en Premier League en solo siete partidos

Después del parón de la Fecha FIFA, al Tottenham le quedarán siete partidos, a partir del 12 de abril, para evitar el descenso, de los cuales solo tres serán en casa. El calendario no es salvaje e incluye duelos contra el recién ascendido Sunderland y el prácticamente descenso Wolverhampton, que son rivales a modo para ganar por primera vez en el año en la Premier League.

Lo que le queda al Tottenham en la Premier League