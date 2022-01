¡Duelo de chequeras! Tottenham será el líder del mercado en verano del 2022 con inversión millonaria

Newcastle no será el único equipo que reviente el mercado en la Premier League en el mercado de verano, pues en Londres preparan una inversión fuerte para respaldar el proyecto de Antonio Conte y regresar al club a la pelea por los primeros puestos.

Desde la parte final de la era de Mauricio Pochettino, así como la de José Mourinho, el equipo requería una inversión importante para nutrir al plantel, que ha sufrido varias bajas por lesiones y para el verano es contemplan algunas bajas importantes, entre ellas la del portero francés, Hugo Lloris, quien termina contrato al final de la temporada.

Tottenham será el líder del mercado

De acuerdo con Four Four Two, lo dueños del club están preparados para realizar una inversión fuerte y entre los movimientos más importantes se encontraría el fichaje de Dejan Kulusevski, jugador de la Juventus, que también es pretendido por Arsenal.

“No es fácil, pero es uno de los nombres. Y luego creo que en enero, Tottenham hará algo, pero creo que en junio, Tottenham será el líder del mercado con muchos acuerdos importantes. En enero es muy difícil, muy difícil encontrar jugadores de primer nivel disponibles que puedan cambiar de equipo”, indicó el periodista Gianluca Di Marzio.

Daniel Levy se reunirá con el dueño

Tottenham se había amarrado en cuanto a la inversión de jugadores después de realizar el gasto de la construcción de su nuevo estadio, por lo que hubo veranos en los que no realizaron fichajes o éstos fueron contados o con acuerdos a préstamo, como el de Gareth Bale.

Daniel Levy, director general de los Spurs, habría viajado a Bahamas para reunirse con el dueño del equipo, Joe Lewis, con el objetivo de trazar la estrategia de fichajes y el monto total para invertir, por lo que a partir de la siguiente temporada podríamos tener una interesante batalla de chequeras entre Newcastle, Manchester City, Manchester United y Tottenham.