Lo que necesitas saber: La última vez que el Tottenham ganó la Premier League fue en la temporada 1960-61.

El Tottenham podría evitar que el Arsenal rompa con la sequía de 20 años y gane la Premier League en la temporada 2023/24. Y todo porque varios grupos de aficionados de los ‘Spurs’ están recolectando firmas para pedirle al equipo que se deje ganar ante el Manchester City. Así como lo leen.

Y es que el City visitará al Tottenham el próximo 14 de mayo en el juego pendiente de la jornada 34, dicho resultado podría ser el que defina al campeón, pues la victoria le deja en bandeja de oro el título a los hombres de Pep Guardiola.

Arsenal en la pelea por el título de la Premier League / Fotografía REUTERS

Tottenham vs Manchester City podría definir al campeón

Primero vamos por partes. A la Premier League le resta tan solo una jornada y hasta el momento, el Arsenal es el líder en la tabla general con 83 puntos. El Manchester City marcha en segundo lugar con 82, sin embargo, tiene la ventaja de su lado con tres puntos extra, o sea, un total de seis puntos en juego.

Lo que significa que en caso de ganar sus dos últimos partidos llegaría a 88 unidades y los dirigidos por Mikel Arteta se quedarían con 86, dos por debajo de los ‘Ciudadanos’.

Por lo que el juego pendiente entre City vs Tottenham podría encaminar a Guardiola a su cuarta Premier consecutiva, algo que los aficionados de los ‘Spurs’ ven con muy buenos ojos, por una sencilla razón: su odio deportivo al Arsenal.

Petición de los aficionados del Tottenham

La última vez que los ‘Spurs’ ganaron en Inglaterra fue en la temporada 1960-61, ya hace varios varios años, mientras que, los ‘Gunners’ lo hicieron en la campaña 2003/04, hace tan solo 20 añitos.

Lo que pretenden los aficionados del Tottenham es que su archirrival rompa antes que ellos su sequía y están dispuestos a hacer (o pedir) de todo, por eso es que se han estado organizando para recolectar firmas y presentar una ‘petición’ a la directiva par que se dejen ganar ante el Manchester y eviten la coronación del Arsenal.

Partido entre Arsenal vs Tottenham / Fotografía REUTERS

Los seguidores del Tottenham prefieren que el City, con todo y que está siendo investigado por ‘romper’ el fair play financiero en la Premier sea el campeón en lugar del Arsenal.

Hasta el momento el club no se ha pronunciado al respecto, aunque siendo sinceros difícilmente tomarán en cuenta esta ‘descabellada’ petición, pues ningún equipo sale a la cancha con la intención de perder.

La rivalidad entre ambos equipos nació en 1913, cuando el Arsenal decidió cambiar de estadio a tan solo 10 kilómetros del White Hart Lane, que era la casa del Tottenham en aquellos años. Un lugar muy pequeño para dos aficiones muy pasionales.

La rivalidad se hizo aún más férrea, en 1919. Año en el que Arsenal le quitó el puesto al Tottenham en la primera división de Inglaterra mediante una votación donde el presidente de la liga John McKenna apoyó a los Gunners. Acá te dejamos un poco más de esa historia de rivalidad.

¿Cuándo juega el Tottenham vs Manchester City?

La jornada 34 tiene tres partidos pendientes: Tottenham vs Manchester City, Brighton vs Chelsea y Manchester United vs Newcastle. Pero el único importante es el del Tottenham, que recibirá en su casa al City el próximo 14 de mayo a las 13:00 hrs.

Pep Guardiola es uno de los mejores DT’s de la historia – Foto: Getty Images

Y con o sin petición, los ‘Ciudadanos’ salen con la OBLIGACIÓN de ganar, porque una derrota los haría llegar muuuuuuy presionados a la última jornada contra el West Ham. Al Arsenal le tocará cerrar la temporada en casa contra el Everton el domingo 19 de mayo, y esperar a que el equipo de Guardiola cometa un error que los mantenga en la lucha por la Premier.

