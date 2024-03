Lo que necesitas saber: En aquella jugada de semifinales de la Champions de 2019, el único jugador del Barcelona que no bajó a defender fue Messi

Lionel Messi pudo jugar su última final en Champions League en la temporada 2019 con el Barcelona después de que los catalanes ganaran la semifinal de ida contra Liverpool 3-0 en el Camp Nou, sin embargo, los Reds le dieron vuelta al marcador en el partido en Anfield con una jugada que aún frustra a varios fans del equipo catalán, cuando Trent Alexander-Arnold ejecutó un tiro de esquina que tomó por sorpresa a 10 jugadores blaugranas.

A los 79 minutos Liverpool tenía empatado el global 3-3, cuando se dio el fatídico tiro de esquina. Alexander-Arnold se dirigió al tiro de esquina y acomodó el balón para que alguien más lo ejecutara. Cuando caminaba a tomar su posición en la cancha se dio cuenta que la mayor parte de los jugadores del Barça le daban la espalda al balón o están lejos de Divock Origi, así que volvió al ‘córner’ y mandó un centro raso que dejó a Origi listo para sólo darle dirección de arco al balón.

Alexander-Arnold recuerda la jugada

Gerard Piqué, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Sergi Roberto, Jordi Alba, Clément Lenglet, Arthur y Luis Suárez fueron los nueve jugadores del Barcelona en el área que se desentendieron y dejaron a Ter Stegen a merced de Origi, el autor del gol. El único que no bajó a defender fue Lionel Messi.

Aunque el gol fue de Origi, quien es recordado por aquella jugada es Alexander-Arnold, quien recordó esta jugada cinco años después de una remontada épica. “Fue natural”, dijo a Four Four Two.

“Ese tipo de partidos exigen que juegues lo mejor que puedas, que pienses en el momento y tengas esos momentos de lucidez; a mí se me ocurrió uno”, recordó.

El futbolista nacido en 1998 indicó que en el momento del tiro de esquina le pasó por la mente lanzar el balón o dejar pasar la oportunidad a la espera de un buen centro a Virgil van Dijk, pero al final optó por la primera, por lo cual regresó a patear el balón, con todos sus riesgos.

Alexander-Arnold tiro de esquina Barcelona / Getty Images

“Si existe la posibilidad de crear una oportunidad para ayudar al equipo a ganar un juego, no dudo. En esa fracción de segundo, pones sobre la balanza todas las opciones: ¿Esperas a que tus centrales se acerquen y lancen el balón al área con la suerte de ponerlo en la cabeza a Virgil o le haces caso a su instinto? Nunca pensé en el escenario de que Divock Origi no girara o que el Barcelona despejara”.

¿Qué fue de los 10 jugadores del Barcelona en el área?

De los 10 jugadores del Barcelona que ocuparon el área en aquella jugada, sólo sobreviven Ter-Stegen y Sergi Roberto en el plantel de Xavi Hernández. El resto se fue gradualmente del equipo y en algunos casos fueron alcanzados por el retiro, pero ninguno ha vuelto a jugar una semifinal de Champions League.



Gerard Piqué: Fue el único jugador que se movió en aquella jugada para tratar de cubrir el segundo poste de Ter Stegen, pero a pesar de su reacción no evitó el gol de Origi. El central catalán se retiró a finales del 2022.

Sergio Busquets: Fue uno de los tantos jugadores que quedaron de espaldas a la jugada; salió del Barcelona en 2023 y actualmente juega en la MLS con el Inter Miami.

Jordi Alba y Busquets / Getty images

Jordi Alba: Fue el único jugador que vio cuando Alexander-Arnold regresó a patear el balón, pero quedó alejado de cualquier posición que le hubiera permitido intervenir o obstaculizar el pase; no tuvo oportunidad ni de lazar un grito. Dejó al Barcelona en 2023 y actualmente juega en e Inter Miami.

Ivan Rakitic: El croata se quedó parado en el mismo lugar durante la jugada y sólo giró el cuello para ser testigo del remate de Origi. Rakitic se fue del Barcelona en 2020 y actualmente juega en Arabia con el Al-Shabab.



Nelson Semedo: Había ingresa de cambio para reforzar la zona defensiva. En la jugada estaba esperado a tomar su marca, pero se quedó plantado tras la ejecución de Alexander-Arnold. El portugués se fue del Barcelona en 2020 y desde entonces juega en la Premier League con el Wolverhampton y al menos dos veces al año le toca jugar ante Liverpool.



Sergi Roberto: El canterano del Barcelona corría de espaldas al balón para unirse al núcleo de los defensores cuando el balón entró el arco, de modo que vio la definición corriendo sin saber qué pasaba. Sergi sigue jugando para los blaugranas.

Clément Lenglet: El francés también esperaba la llegada de su marca, a un costado de Sadio Mané y sumamente alejado de la jugada. Lenglet dejó al club catalán en 2022 y actualmente juega para Aston Villa.

Luis Suárez: El delantero uruguayo bajó al área rápidamente para tomar a su respectiva marca, de modo que vio toda la acción de frente y sólo pidió la anulación de la jugada por fuera de lugar. En 2020 salió del Barcelona y actualmente juega para el Inter Miami.

Foto: Getty Images

Arthur: El brasileño se estaba acomodando las calcetas y tras ver el gol sólo se subió el short. Dejó al Barcelona en 2020 y actualmente juega para la Fiorentina de Italia.

Ter-Stegen: A pesar de los pesares, Marc André Ter-Stegen se ha mantenido en el Barcelona, con el cual se ha convertido en un pilar. En aquella jugada se podría decir que fue víctima de las distracciones de sus compañeros y en varios partidos posteriores llamó la atención de los suyos, pues volvieron a cometer el mismo error.

