¡Ups! Los tropiezos del Tri Femenil con Christopher Cuéllar como DT

¡Se avecina una renovación! Este lunes se hizo oficial la salida del director técnico Christopher Cuéllar, así que el Tri Femenil buscará nueva identidad y estilo de juego de cara al Mundial de Australia/Nueva Zelanda en 2023.

La Federación Mexicana de Futbol dio la noticia a través de un comunicado, en el que se agradeció al estratega por “los años en que formó parte de la estructura de Selecciones Nacionales” y se le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Los directivos tendrán la misión de buscar a un nuevo o nueva DT que recomponga el camino del Tri Femenil y encabece un proyecto en el que exista mayor actividad durante el año futbolístico para buscar el boleto a la Copa del Mundo.

Esta decisión se tomó mientras se cumplen más de 300 días sin una concentración. Además, la etapa de Christopher Cuéllar en Selección Mexicana quedó manchada por la ausencia del equipo en torneos importantes como Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Lo que le faltó a Christopher Cuéllar en lo deportivo

Christopher Cuéllar comenzó su camino con Selecciones Nacionales como auxiliar técnico y entrenador de porteras, junto a su padre Leonardo Cuéllar. En 2011 se tituló como director técnico y escaló a ese puesto con las categorías Sub 17 y Sub 20.

Finalmente asumió la posición con el combinado mayor en 2019, después de la salida de Roberto Medina. No obstante, los resultados dejaron mucho que desear durante toda su gestión.

En el tema deportivo, el Tri Femenil ya estaba en el ojo del huracán por no clasificar al Mundial de Francia 2019 y meses después ocurrió lo mismo con los Juegos Olímpicos de Tokio.

Aunque Cuéllar sólo estaba en el banquillo en el Preolímpico de Concacaf, todo se juntó y las críticas le llovieron tanto al entrenador, como a las jugadoras que participaron en esa competencia.

México superó la fase de grupos como segundo lugar, por lo que el rival en semifinales fue el más difícil: Estados Unidos. Ese encuentro terminó en goleada de 4-0 y el sueño de llegar territorio nipón quedó atrás.

El último partido que dirigió Christopher Cuéllar con fue el del 11 de marzo de 2020, en la Copa Chipre contra República Checa (se empató sin goles). Desde entonces, la Selección Femenil no ha tenido otra concentración y suma 307 días de ausencia.

Lo extra cancha: Charlyn Corral

Los tropiezos se extendieron a temas extra cancha, pues el entrenador estuvo involucrado en la polémica de no convocar a Charlyn Corral para disputar partidos y torneos importantes.

En su última lista Christopher Cuéllar incluyó a Atzimba Casas, Kiana Palacios y Viridiana Salazar como delanteras, por lo que se cerró la puerta a la jugadora del Atlético de Madrid.

Esto sucedió en repetidas ocasiones y no sólo en esta gestión, pero llamó mucho la atención que no se lograra una reconciliación con una de las futbolistas mexicanas más destacadas en el extranjero.

“Nunca pensé que me descartaran de esta convocatoria. Parece un déjà vu porque hace cuatro años sucedió lo mismo. Son cosas que no me cuadran, me duele obviamente porque uno siempre tiene la esperanza y se debe pensar en lo mejor para el país“, explicó Corral a Fox Sports luego de no ser tomada en cuenta para el Preolímpico del año pasado.