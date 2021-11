“Soy chapado a la antigua”: Tuca Ferretti se disculpa por sus polémicas declaraciones

Se viven tiempos complicados en el futbol mexicano, hay varios problemas que se deben de resolver para poder comenzar a salir del bache en el que nos encontramos. El grito homofóbico es uno de ellos, pero sólo es la punta del iceberg… el Tuca Ferretti dio muestra de ello.

El DT de Juárez está en medio de un tormentón, peeeeeero él mismo lo generó. Durante su visita al estadio en el que se convirtió en leyenda con Tigres, dio una polémica conferencia de prensa después del partido con algunas declaraciones que no son para sentirse orgulloso, todo lo contrario.

En pleno problema que tiene la Federación Mexicana de Futbol con los vetos a la Selección Mexicana y las multas -que les pegan directamente a sus arcas-, están haciendo todo lo posible por erradicar en los aficionados el grito homofóbico, peeeeeero… ¿y para cuándo de los jugadores y DT’s?

Entre que son peras y manzanas, muchos aficionados, comentaristas y periodistas han alzado la voz en contra de las palabras del Tuca Ferretti. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX se pronunció al respecto durante la gala de la entrega del Balón de Oro Femenil: “En la Liga MX no se va a insultar a nadie, la comisión definirá la sanción económica y deportiva para Tuca“.

Las disculpas del Tuca Ferretti

Sin importar que seas uno de los máximos ganadores de títulos en México, una leyenda viviente tanto como jugador como estratega o que tu nombre esté bañado con letras doradas en la historia de nuestra siempre bien ponderada Liga MX, pues si cometes un error, no estás exento del castigo.

Ninguna razón es válida para justificar comentarios machistas, sexistas u homofóbicos, pero el Tuca Ferretti se disculpó en un programa de ESPN argumentando que sigue siendo una persona chapada a la antigua, pero obvio admitiendo que cometió un error.

“La verdad tienen razón. Somos personas muy antiguas, para conectarme a esta llamada me costó mucho trabajo, porque yo no tengo Twitter, redes sociales, Instagram. El problema es que no me actualizo en ciertas cosas, la relación con la prensa de Monterrey es muy especial, ¿cuántas veces se supo de los chistes que contaba?“.

“En primer lugar no tengo ningún problema homofóbico, siempre he sido una persona seria, pero con la gente a la que le tengo confianza soy bromista y cuento chistes, quiero interpretar que las cosas que decía antes y ahora digo, ya no son válidas. Si en un momento dado alguien se sintió por lo que dije, le pido una disculpa, de verdad. Les pido una disculpa, no tengo problema con nada“, agregó.

“Lo acepto, fueron palabras inapropiadas y voy a tener más cuidado cuando vaya a una entrevista en Monterrey; a lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas, ciertos comentarios, voy a tener más cuidado. La gente se ofende y esta es mi responsabilidad, por las instituciones que represento. Si hay (sanciones), las tengo que aceptar. Yo digo una cosa y pago, y muchas personas han dicho ciertas cosas y no pasa nada. Hoy en día estamos en una situación en la que no puedes tropezar, somos humanos, cometemos equivocaciones“, finalizó el Tuca Ferretti.