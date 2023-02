Para la temporada 2023, la escudería Red Bull fue sancionada por haber superado el límite de presupuesto de la temporada 2021, en la cual se coronó en el campeonato de pilotos con Max Verdtappen. El equipo fue castigado con una reducción del 10% en el túnel de viento, lo cual obligó a sus ingenieros a aprovechar cada segundo para desarrollar el RB19.

Y a todo esto, ¿qué es el túnel de viento? Cada temporada se habla de ello previo al arranque de las competencias en pista y juega un papel sumamente importante en el desarrollo y rendimiento de cada auto.

¿Qué es el túnel de viento?

Se trata de una especie de bodega en la cual cada uno de los equipos de Fórmula 1 prueba sus autos sin la necesidad de sacarlos a la pista. En el lugar está instalado un enorme y potente ventilador que dispara el aire en contra de un auto a escala de cada escudería.

Túnel de viento / Getty Images

El auto es colocado en una cinta o base giratoria, similar a las cintas de las caminadoras que hay en los gimnasios con la cual se simula al avance del auto en la pista, mientras que el ventilador simula las corrientes de aire a las cuales se enfrenta un auto durante una carrera.

Los autos a escala tienen un montón de sensores por todas partes para medir precisamente la forma en la que impacta el aire sobre sus componentes y cómo es que transfiere y bloquean el paso de la corriente. Toda esta información se dirige hacia un montón de ordenadores y de ahí estos datos son interpretados por los ingenieros que realizan todas las pruebas posibles.

En el lugar suelen crear piezas nuevas o modificadas, impresas en 3D, para ahorrar tiempo y medir a la brevedad cuál es el cambio en cuanto al comportamiento de la relación aire-auto.

¿Desde cuándo se usa el túnel de viento en la F1?

El túnel se viento se construyó originalmente para realizar pruebas en aeronaves de todo tipo, incluidos los cohetes espaciales, y en Fórmula 1 comenzó a utilizarse desde el año 1964, con la escudería Brabham.

Este equipo empleó esta tecnología con la intención de obtener datos para encontrar la mejor configuración de sus autos respecto a aerodinámica y también en velocidad, y con el paso de los años, el uso del túnel de viento forma parte esencial del desarrollo de los monoplazas.

¿Qué se hace en el túnel de viento?

Podríamos decir que esta es la parte favorita de los ingenieros, que buscan cualquier dato que les genere cualquier tipo de ventaja respecto a lo que permite el reglamento. Cualquier décima de segundo es oro puro para ellos.

Para ello toman en cuenta aspectos como la fuerza de gravedad. Entre más rápido va un auto, éste obtiene mayor agarre sobre la pista, lo que significa que se puede decir que obtiene una mayor fuerza de gravedad (más pesado, pues). Las esquinas del auto son las que más agarre obtienen al momento de encarar una curva.

Asimismo se evalúa el comportamiento de un auto cuando avanza en línea recta, esto con la finalidad de eliminar o reducir el efecto de rebote.

Muy bonito y todo, pero el túnel de viento no es lo mismo que la pista

¿Te acuerdas que en 2022 Mercedes sufrió un montón con el efecto rebote? Esto no significa que la escudería haya usado mal el túnel de viento, sino a que hay reglas que limitan el uso del túnel de viento.

Getty Images

En primer lugar hay que recordar que no son los autos los que se ponen a prueba, sino escalas. También hay que aclarar que el auto sólo puede simular una velocidad de 180 kilómetros por hora, por lo cual no alcanza a reflejarse el comportamiento real del auto con el aire cuando rueda a velocidades más altas.

No hay nada mejor que poner el auto sobre pista y probarlo, pero cada vez es menor el tiempo con el que cuentan los equipos para probar a sus monoplazas.

Otras reglas para tomar en cuenta

Fórmula 1 regula el uso del túnel de viento y establece que las escuderías que mejor se ubicaron en la clasificación de pilotos de la temporada anterior, tengan menos tiempo que los equipos más débiles y que requieren un mayor desarrollo de sus autos para hacer la competencia más justa. Para la temporada 2022 y 2023 se estableció que esos equipos peor posicionados tuvieran 45% más de tiempo respecto a los punteros.

Getty images

Otro punto a considerar es que los autos a escala no pueden ser copias totales del auto, solo hasta un 60% del auto real, empezando por los neumáticos, que no son los neumáticos que se usan en carrera (ni en tamaño ni en componente) y aunque fueran los reales, no tendrían el mismo comportamiento de fricción y agarre sobre la cinta giratoria.

Cada equipo puede usar hasta dos modelos de autos a escala, pero con la condición de que no los pueden cambiar en un lapso de 24 horas. Es decir, si prueban el auto a escala A, deben esperar al día siguiente para poner a prueba el modelo B.