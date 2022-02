¡Andan dadivosos! UEFA regalará 30 mil entradas a aficionados para las finales de las competencias europeas

La UEFA se quiere asegurar de no ver más estadios vacíos para las finales de competencias europeas y es que para la Champions League no hay tanta bronca, peeeeeeeeeeeeeeeeeeero, para la Conference League, la Europa League y la Champions Femenil, por momentos la padecen.

No es fácil llenar estadios con aficionados de los equipos que lleguen a las finales de los torneos internacionales, ya sea por pandemia, por lejanía de las sedes de las finales o por la economía de los fanáticos, pero la UEFA quiere evitar eso.

En un comunicado, la UEFA quiere dar un “premio” a los aficionados como un gesto para recompensar a lo que ellos llaman el elemento vital del juego por el fiel apoyo durante la pandemia.

Pero ojo, que no son 30 mil para cada torneo (Champions, Europa, Conference y Champions League femenil), sino son los 30K entre las cuatro competencias, o sea, sí son dadivosos, pero todo con medida porque si no, no les sale el negocio.

Aquí va otra cosa para poner atención, porque no todos los aficionados de los clubes podrán optar por esos boletos gratis. Las entradas son como “premio” para los aficionados más fieles -dicen-, o sea, los del abono más antiguo, el que haya asistido a más partidos fuera de casa y otras condicionantes.

¿Cómo funcionará estos boletos regalados por la UEFA?

Antes de decirles cómo se repartirán los boletos entre los cuatro torneos, les tenemos que informar -para ellos que tienen pensado ir a la final de la Champions League-, pues los precios vigentes (desde el 2020) se mantendrán para los boletos de categoría 3 y 4, que son 180 euros y 70 euros.

‘Hora sí, vamos a lo que nos truje chencha, la UEFA entregará 10 mil entradas totalmente gratis a los dos clubes finalistas de la Champions League, o sea, cinco mil para cada club finalista, con las condiciones que ya antes mencionamos.

Para la Europa League, se entregarán ocho mil entradas, cuatro para cada club. En la Conference League serán seis mil boletos gratis, con tres mil para cada equipo. La Champions League femenil también tendrá seis mil entradas gratis, tres mil para cada club.