El mes perfecto no exis… Febrero no sólo llega con el día del amor y la amistad, también nos consiente no sólo con el regreso de la Champions League, sino con el inicio de la fase de eliminación directa. Después de terminada la etapa de grupos, la Champions se pone guapa con el inicio de los Octavos de Final y un par de llaves que bien podrían ser una final.

Adiós al gol de visitante en la Champions

Pero primero hay que recordar que para esta edición de la Champions nos despedimos del gol de visitante como criterio de desempate, así que a partir de ahora los equipos que cierren como locales en los juegos de vuelta, podrán beneficiarse por haber cerrado la fase de grupos como líderes de su respectivo sector.

Esto obliga a los equipos que pasaron como sublíderes de cada grupo a ganar la serie en el marcador global, algo así como sucede en la Liguilla del futbol mexicano desde el torneo Apertura 2021.

¿Dónde puedo ver los juegos de la Champions?

Los ocho juegos de ida de los Octavos de Final de la Champions se dividirán en dos semanas, de modo que para este 15 y 16 de febrero, tendremos dos juegos cada día y para la siguiente semana se disputarán los otros cuatro, también divididos entre martes y miércoles.

Para el martes

Para esta semana, la Champions arranca con el platillo fuerte y es el duelo entre PSG y Real Madrid. Aquí e obligado es el equipo francés, pues terminó segundo en su grupo, por lo que los merengues pasarían a la siguiente fase con un empate en el global. Este juego lo podrás ver en vivo por HBO Max y por TNT Sports este martes 15 de febrero a las 14:00 horas. ¿Cómo le irá a Messi en su reencuentro con los merengues?

El día se completa con la visita del Manchester City al Sporting de Lisboa, que parte como víctima ideal para el equipo de Pep Guardiola. Este cotejo se disputa a las 14:00 horas y es exclusivo de HBO Max.

Para el miércoles

El Bayern Munich fue sorprendido en la Bundesliga por el Bochum, y eso le da esperanzas al Salzburg, de Austria, para dar una campanada, primero como local y después como visitante en marzo. Este duelo se juega el miércoles 16 de febrero a las 14:00 horas y será transmitido por HBO Max y TNT Sports.

La jornada se complementa con otro duelazo entre equipos clásicos y con un montón de historia en el futbol europeo y en la Champions, estamos hablando del Inter de Milán vs Liverpool. La serie se abre en el Giuseppe Meazza y eso significa que el obligado en la serie son los neroazzurri, que arrancarán el partido a las 14:00 horas y va sólo por HBO Max.