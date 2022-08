La situación entre CONADE y la Federación Mexicana de Raquetbol se puso muy tensa por acusaciones de unos y otros. Sin embargo, ahora fue Paola Longoria quien alzó la voz para criticar la gestión de Ana Guevara y la falta de recursos para poder asitir a campeonatos mundiales.

Si no te has enterado del tema, te cuento. Pasa que Paola Longoria y Alexandra Herrera abrieron una página para pedir apoyo y poder asistir al Mundial de Raquetbol.

Eso de inmediato causó mucho ruido y la Federación Mexicana de dicho deporte confirmó que CONADE se niega a darles recursos para poder asistir. La Comisión encabezada por Ana Guevara respondió a los señalamientos y dio sus motivos para no darles dicho apoyo.

(Pásale al siguiente enlace para conocer esos motivos y el caso completo, pero regresas para enterarte de lo que dijo Paola Longoria luego de la respuesta de CONADE).

En entrevista para ABC Deportes, la nacida en San Luis Potosí (estado donde se realizará el Mundial de Raquetbol del 18 al 28 de agosto), lamentó la falta de apoyo de parte de la Comision Nacional del Deporte. Habló en favor tanto del Raquetbol por todo lo que ha dado a México, como el resto de disciplinas.

También mencionó que los motivos de la CONADE no son ciertos pues ella y sus compañeros han mostrado comprobantes de sus gastos. Asegura que se los recibieron pero los perdieron, así que está muy cañón poder hacer algo al respecto.

“ Es una tristeza ver que al Raquetbol no se le apoye, es un deporte que le ha dado grandes satisfacciones a México . Hoy veíamos el comunicado de CONADE , no se nos da el apoyo por las comprobaciones y es un tema que no vamos a acabar. Mis compañeros y yo hemos llevado los comprobantes en mano, nos los habían recibido, y por alguna razón se perdieron ”.

Paola Longoria también aclara que todo lo que está ocurriendo en la CONADE es nuevo para ella. Señala que en toda su amplia carrera nunca había tenido problemas: “Llevo 22 años de carrera deportiva y la verdad en los últimos años no me había pasado esto, porque de una u otra manera el apoyo siempre salía para mis compañeros y para mí”.

“Hoy en día ni siquiera recibo mi beca de los seis mil pesos , o sea, después de que me la bajaron casi el 70% (…) es una vergüenza que el deporte mexicano esté en esta situación ahora y más en un deporte que hemos dado demasiadas satisfacciones. Somos el deporte que dio todas las medallas en Juegos Panamericanos y sí, no somos deporte olímpico, pero en lo que nos corresponde como disciplina sí damos los resultados ”.

Ya para finalizar, Paola Longoria no se guardó lo que piensa de Ana Guevara. Como atleta tiene todo su respeto, pero como cabeza de la CONADE, cree que ya es hora de ponerle un alto.

“Como deportista la admiro cañón y yo no tengo nada que decir, pero la realidad ella la vivió y me extraña que a este punto ella no entienda lo que en su momento vivió. Soy una atleta que no le gusta el chisme ni los dramas, casi no me muevo en ese tipo de cosas, pero ya es momento de alzar la voz y decir, ‘oye, ya’…”.