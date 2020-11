La tensión sigue subiendo en los alrededores del FC Barcelona y es que aunque la etapa de Quique Setién llegó a su fin desde hace ya varias semanas, la polémica no cesa. Ahora fue turno de Jorge Valdano de entrar en esta ‘disputa’ y es que luego de que el extécnico del cuadro ‘Culé’ criticara a Lionel Messi, no dudó en atacarlo con todo y dar su opinión sobre varios puntos.

Quique Setién tuvo una entrevista con Vicente del Bosque donde dijo varias cosas sobre Lionel Messi, en particular que era un jugador muy complicado y que en apariencia él manda dentro del Barcelona. Valdano no dudó en responderle y vaya que encendió la situación.

¿Qué dijo Jorge Valdano sobre las declaraciones de Setién?

De acuerdo a una entrevista que dio a ‘Onda Cero‘, Jorge Valdano se lanzó en contra de Quique Setién y es que en primera instancia consideró como una falta de respeto todo lo que está revelando, pues en su opinión, una vez que sales de un equipo ‘olvidas todo’, pero el rencor en el extécnico del Barcelona parece evidente.

“Soy de la idea de que un entrenador es un altísimo directivo de una empresa, y lo que no dijo mientras estaba dentro de la empresa, no lo tiene que decir cuando está fuera. Esa es mi opinión. A mí me toco ser un alto directivo de un gran club y cuando me fui me olvidé de todo, nunca volví a hablar de las personas a las que dirigí en su momento y mucho menos en un sentido crítico“, comentó Jorge Valdano.

Además de esto, Valdano comentó que Setién tuvo miedo de tomar decisiones y ahora se lo reprocha, pues al parecer su nivel de autoridad nunca estuvo a la altura, por lo que eso ha desembocado varios problemas y comentarios de su parte, más hacia Messi.

“Él ha vivido esa intimidad, en algún momento se reprocha no haber tomado decisiones, que le daba miedo estar por encima de la cultura del club. Efectivamente, hay una autocrítica que me parece interesante, pero creo que la conversación se termina desbordando un poco y al final él llegó un poco más lejos de lo que debía en el club“, mencionó Valdano.

Finalmente Jorge Valdano cuestionó todo lo que dijo sobre Lionel Messi, pues para él hay detalles que no se dieron. Prefiere que nadie hable de lo que sucede en el vestidor pero si se hace, decir la historia completa y no a medias, como aparentemente ocurrió con el ’10’ del FC Barcelona.

“El vestuario es un ámbito muy particular, lleno de códigos y lo que ocurre ahí dentro conviene no difundirlo y si se hace, hay que hacerlo con una total claridad, con los detalles más nimios. Y aquí quedan algunas dudas dentro de un discurso donde para mí, Messi no queda muy bien parado“, sentenció Jorge Valdano.