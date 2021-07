¿Cómo, cuando y dónde ver en vivo la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia?

Después de un largo y emotivo viaje por el que nos llevó la Eurocopa, el torneo llegará a su fin este 11 de julio. Italia e Inglaterra tendrán la oportunidad de competir por levantar el tan ansiado trofeo. Será un partido que sacará chispas y con un estadio inmejorable como Wembley.

La Eurocopa 2020 fue un torneo que dejó un grato sabor de boca a todos los aficionados, pues el nivel mostrado por las selecciones en los partidos fue de excelencia. Desde la inauguración, que también tuvo a Italia, los goles y las emociones no faltaron.

Ver a la gente de nuevo en los estadios, fue un aliciente para todos los que pudimos ver el torneo desde la televisión, pues tras un año de sufrir mucho con la pandemia, la postergación de la Eurocopa y la reanudación de algunos torneos sin gente o con mínima parte de los aficionados, ver de nuevo el estadio casi lleno, da esperanza.

No fue un torneo fácil para ninguna selección, pero sólo 2 pudieron llegar al partido final, el partido de la gloria. Robert Mancini frente a Gareth Southgate en el banquillo, Chiellini vs Maguire en la defensa, Verrattti y Jorginho contra Rice y Philips en el mediocampo e Insigne con Immobile vs Sterling y Kane en delantera.

¿Cómo, cuándo y dónde ver la final de la Eurocopa?

La fecha está dicha, al igual que los rivales. El próximo domingo 11 de julio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, arrancará el encuentro para conocer al nuevo campeón de la Eurocopa.

La transmisión del partido será por Sky Sports en el canal 1534 o 534, pero también o podrás ver por TUDN. El partido también será transmitido en televsión abierta en Canal 5.

El camino de Italia hasta la final de la Eurocopa 2020

Gracias a su buen futbol y solidez defensiva, tuvo la oportunidad de jugar el partido 1 y el partido 51 del torneo. Arrancó contra la selección de Turquía en el juego inaugural y pasó por encima a su rival con un contundente 3-0, ahí anunciaban a los competidores que serían serios contendientes.

Posteriormente, Suiza en la fase de grupos era uno de los rivales más difíciles a los que se enfrentaría, pero eso poco le importó a la aplanadora italiana, que asestó otro 3-0 con una actuación sorprendente de Nicolo Barella y el anotador de 2 goles, Manuel Locatelli.

Gales sería el último rival para Italia en la fase de grupos y con la clasificación ya en la bolsa firmó la victoria por la mínima; Pessina fue el encargado de poner el gol para el paso perfecto en fase de grupos.

Ya en los octavos de final, se enfrentó a una Austria, que llevó el partido hasta los tiempos extra, en los que Federico Chiesa apareció para convertirse en héroe y hacer uno de los goles que puso a Italia en los cuartos de final para después encarar a Bélgica, que se despidió del torneo tras un golazo de Insigne.

España fue el último rival antes de pelear por el campeonato. Sufrió en los primeros 45 minutos, pero logró adelantarse en el marcador, no pudo mantener la ventaja y fue hasta los tiros penales, que Donnarumma se erigió como héroe para llevar a Italia a la final de la Eurocopa.

El camino de la selección de Inglaterra a la final de la Eurocopa

Inglaterra comenzó su camino en la fase de grupos contra Croacia, un rival nada fácil y que les complicó la apertura. Sterling después de una gran jugada de Philips, hizo el primer gol para ellos en el torneo y con el que sellarían la victoria.

En el clásico ante Escocia, un 0-0 que no los dejó bien parados ante su afición, porque fueron superiores, pero no pudieron vencer la meta de su rival. Ante Républica Checa buscaban ser primeros de grupo y lo lograron, de nuevo Raheem Sterling encontró el gol para avanzar a octavos de final.

Venció a su eterno rival en Alemania, con una gran actuación de Harry Kane y nuevamente de Sterling, pues con un contundente 2-0 avanzaron de ronda. Posteriormente le pasaron por encima a Ucrania para mejorar su estado futbolístico para la semifinal.

Dinamarca sería el rival, lo puso contra las cuerdas, pero con impetú lograron venir de atrás con un autogol y gracias a un penal que convirtió Harry Kane para llevar a su selección a la final de la Eurocopa.