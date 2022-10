La Liga MX Femenil no deja de crecer, lamentablemente no sólo en lo meramente deportivo, también en situaciones polémicas. Una de las más recientes (y sonadas) fue el conflicto entre Katty Martínez y Ángel Villcampa al interior del América.

Que la delantera y el DT tenían una mala relación era un secreto a voces, pero un video en redes sociales donde se les vio discutiendo fuerte detonó todo. Por acá te explicamos algunos puntos para entender qué onda con ese conflicto.

Bien, claramente (y afortunadamente) algo sucedió en Coapa para darle una solución al tema. Katty Martínez poco a poco volvió a tener minutos y hasta se aventó recientemente un poker de goles contra Pumas.

Obviamente la relación entre Villacampa y la ‘Killer’ está mucho mejor, pero el DT español habló al respecto para (quizá) darle cierre al asunto. En entrevista con ESTO, Ángel aseguró que el tema con la delantera es algo muy normal tanto en el vestidor de un equipo como en la cancha entre las mismas jugadoras, la única diferencia fue que su caso se hizo público.

Así mismo, reveló que Katty Martínez sí tuvo un enorme descontento con él, pero explica que la principal razón fue la falta de minutos. Justifica lo anterior diciendo que es imposible jugar con puras delanteras, y obviamente ella no andaba en su mejor momento como para ser titular.

“Un entrenador no puede tener nada personal contra nadie porque si no, no puedes dirigir a un grupo. Aquí lo más importante es el club, el vestuario, ver que el equipo rinda; lo que hay son decisiones para un partido, a veces esas decisiones se comprenden y en otras ocasiones no (…) lo que es muy normal en el futbol porque si yo fuera jugadora y no me dieran minutos claro que me enojaría también“.