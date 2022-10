Japón cuenta con uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1, aunque en él también han ocurrido fuertes accidentes. Lando Norris y Max Verstappen estuvieron cerca de protagonizar uno más durante el Gran Premio de 2022, y afortunadamente no hubo algo qué lamentar.

Los pilotos de McLaren y Red Bull llegaron hasta la Q3, instancia en la que se quedaron con el décimo lugar y la pole position respectivamente; sin embargo, después de haber marcado la primera vuelta rápida, se encontraron en la pista.

Verstappen recién había cambiado gomas, así que tenía que calentarlas para buscar un mejor tiempo. Por su parte, Norris iba a abrir una nueva vuelta cuando intentó superar a Max en la última curva del circuito de Suzuka.

A pesar de que no pasó a mayores, en McLaren no gustó ni tantito el movimiento de Verstappen. Al menos Lando Norris, esperó una sanción para el neerlandés luego de hablar con los comisarios… pero esta quedó en una advertencia.

“Está bastante claro. No hubo riesgo por mi parte, mientras que lo que hizo él fue bastante peligroso. Trató de no dejarme pasar, pero con la velocidad que llevaba nos arriesgamos a sufrir un gran accidente. Hemos tenido suerte“.

“Siempre de adelanta antes de la última curva, por mucho que todo el mundo siempre esté de acuerdo en no hacerlo. Todo el mundo lo hace. Él habría hecho lo mismo si estuviera en mi situación, pero yo no me habría movido hacia él si estuviera en su situación“, declaró Norris al terminar la sesión.

Getty Images

¿Qué dijo la FIA sobre el incidente entre Verstappen y Norris?

Max Verstappen enfatizó en que su intención no era bloquear a Lando Norris. El próximamente bicampeón de la Fórmula 1 argumentó que el movimiento fue consecuencia de la temperatura en las llantas y eso lo llevó a perder el control del auto por un momento.

“Estaba conduciendo bastante lento y aceleré, pero mis neumáticos estaban bastante fríos y tuve un gran susto. Lando estaba tratando de pasarme, así que tuvo que evitarme; por suerte no pasó nada“, agregó.

Más tarde, la FIA explicó que la declaración de Verstappen los hizo entender que estaba consciente de la cercanía de Norris; no obstante, las gomas frías lo hicieron perder el control y por ello dejaron todo en una amonestación.

Getty Images