Lo que necesitas saber: Con tan solo 24 años, la mexicana fue la más destacada en diferentes torneos y en la final, anotó el touchdown decisivo para la victoria de la Selección Femenil de Flag Football en los World Games 2025.

La mexicana Victoria Chávez sigue haciendo historia en el deporte, pues la estrella de flag football recibió el premio a “Atleta del Año 2025”, otorgado por los World Games.

Victoria Chávez // X:@conadeoficial

Victoria Chávez fue coronada ‘Atleta del Año 2025’ por los World Games

Tal como te habíamos contado, tres deportistas mexicanas habían sido nominadas a ‘Atleta del Año’ por los World Games… y la ganadora fue la jugadora de flag football, Victoria Chávez.

Según los World Games, la mexicana consiguió más de 50 mil votos. Con esto, superó a Marius Andrei Balan y Khrystyna Moshenska que quedaron como primeros finalistas, y a la mexicana Laura Burgos como segunda finalista.

“Saber que México nos apoya y nos respalda nos da mil razones para no rendirnos, y también es muy especial ver lo que México representa a nivel mundial y cuánto otros países aprecian a los mexicanos”, mencionó Victoria.

Victoria Chávez // X:@conadeoficial

¡Reconocimiento más que merecido!

Siempre será un orgullo ver a mexicanos triunfar en todas las competencias. Más si se trata de la Selección Femenil de Flag Football, quienes durante los World Games 2025 lograron colgarse la medalla de oro.

Y aunque todas las jugadoras son buenísimas, sin duda el honor se lo ganó Victoria Chávez. Con tan solo 24 años, la mexicana fue la más destacada en diferentes torneos y en la final, anotó el touchdown decisivo para la victoria. ¡Enhorabuena!