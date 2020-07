Penal, autogol y drama: Werder Bremen superó al Heidenheim para quedarse en la Bundesliga

Sólo fue un susto para el Werder Bremen. En una eliminatoria muy cerrada, empató con el Heidenheim 2-2 para mantenerse en la Bundesliga por un año más por los goles de visitante, aunque ya sin Claudio Pizarro, quien se retiró oficialmente.

Heidenheim había terminado en la tercera posición de la Bundesliga 2. El partido de ida, disputado en el campo del Werder Bremen, terminó empatado sin goles. Sin embargo, la ausencia de afición sí le terminó pesando al equipo de la Segunda División.

El gol… o autogol

Fue apenas a los 2 minutos del encuentro cuando se dio un autogol difícil de creer. Norman Theuerfark fue el encargado de tal distinción, pues en su intento por despejar el peligro de su área, consiguió un autogolazo que techó al arquero y terminó dentro de las redes.

Dicen que si no es golazo, no es autogol y así lo hizo ver el jugador del Heidenheim. Ahora los locales necesitaban un tanto al menos para empatar el encuentro por lo menos. El gol de visitante ya le daba mucha ventaja al Werder Bremen.

TERRIBLE AUTOGOL DE HEIDENHEIM 😑#BundesligaxFOX El gol en propia puerta de Norman Theuerkauf que abre el encuentro de la vuelta a favor del Werder Bremen pic.twitter.com/yH1Mh6y63w — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 6, 2020

Las oportunidades más claras para el Heidenheim, llegaron al arranque del segundo tiempo. En tres ocasiones consecutivas, el equipo que es conocido por ser el más viejo de Alemania, no pudo definir dentro del área y se quedó con las ganas de empatar.

Fue en el cierre del partido cuando el equipo local logró encontrar el empate. Tim Kleindienst se encontró el balón dentro del área, tras un disparo potente al poste para mandarlo al fondo de las redes. Al Heidenheim le quedaban cinco más el agradado para buscar la remontada… pero no lo logró.

UN GOL QUE ILUSIONA: ¡SE VIENE UN FINAL DRAMÁTICO!#BundesligaxFOX De rebote, Tim Kleindienst empata para el Heideinheim a falta de cinco minutos Un gol más del club más viejo de Alemania los llevaría por primera vez a la Primera División pic.twitter.com/GbceX0OdUx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 6, 2020

El gol que sentenció

Ya en tiempo agregado con un Heidenheim lanzado al frente, el Werder Bremen marcó el gol de la permanencia. En un contragolpe letal, Ludwig Augustinsson terminó empujando el balón con el arquero vencido para hacer el segundo de los visitantes.

¡EL WERDER BREMEN SE VA A QUEDAR! Y así celebran el gol de Ludwig Augustinsson en el tiempo de compensación que dejaría al Wrder Bremen en primera #BundesligaxFOX pic.twitter.com/vIBe9IeAH1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 6, 2020

Un penal (de la honra)

Ya en el último minuto del tiempo agregado, el Heidenheim consiguió un penal que los puso a soñar pero muy poco, porque realmente ya no tenían tiempo. El propio Tim Kleindienstfue el encargado de cobrar y no falló desde los once pasos.

GOL QUE NO SIRVIÓ DE MUCHO PARA EL HEIDENHEIM El penal cobrado por Tim Kleindienst con el que firmó su doblete y empata el encuentro, pero no les alcanzó para subir a Primera División #BundesligaxFOX pic.twitter.com/GelEBadl5P — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 6, 2020

Un año más para el Werder Bremen

La permanencia del Werder Bremen lo mantendrá en la Bundesliga un año más. Desde la campaña 1979-1980, donde terminó en la decimoséptima posición del torneo y perdió la categoría, se han mantenido en el máximo circuito del futbol alemán.

Junto al Hamburgo, que se quedó a nada de entrar al playoff por el ascenso de esta temporada, el Werder Bremen es uno de los equipos que más participaciones tendrá en la Bundesliga. En total serán 57 veces las que forma parte de la Primera División.