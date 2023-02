¿A quién se comió? Javier López -y no, no hablamos de Chabelo-, sino la ‘Chofis’ anda en uno de los mejores momentos de su carrera futbolística, pues Pachuca y Almada están reviviendo su mejor nivel.

La ‘Chofis’ está pidiendo a gritos un nuevo llamado a la Selección Mexicana y es que la Liga MX y los Tuzos gozan de sus mejores momentos en este Clausura 2023.

Guillermo Almada ha sabido ubicar a la ‘Chofis’ en el punto justo del campo para que sea el hombre desequilibrante, mientras en Chivas se preguntan: ¿Por qué no jugaba así acá?

‘Chofis’ López celebra su gol – Foto: Getty Images

Y es que, en el duelo de hermanos entre León y Pachuca, la ‘Chofis’ volvió a dar catedra dentro del campo e hizo un golazo -guardando las diferencias- como el que Messi le hizo al Tri en Qatar 2022.

Obviamente, esto se pudo dar después de que el León, cometiera un osote gacho, con el que se entiende porque nada más no terminan de cuajar en el torneo.

León vs Pachuca en la Liga MX – Foto: Getty Images

Gol, error y figura; todo en la jugada del ‘Chofis’ ante León

El gol: De la ‘Chofis’ López

Para golazos, los mexicanos y Javier López aplicó la de aquí mis chicharrones truenan, incluso cuando la afición estaba en su contra, porque tomó el balón e hizo un golazo.

La defensa de Pachuca intentó un pase filtrado, aunque más atrabancado que nada, pero que un defensor de León fildeó mal, Avilés Hurtado aprovechó el espacio y cedió a la ‘Chofis’.

El mexa recibió el balón en la media luna del área, tuvo el tiempo para acomodarse a su pierna izquierda, perfilarse y disparar cruzado para vencer al arquero.

¡GOOOOOOOOL! ¡SE ABRE EL MARCADOR! ⚽?



Chofis López sigue encendido y con una exquisita definición marca el primero para los @Tuzos



EN VIVO: https://t.co/KwXHkRj0IL pic.twitter.com/4En2tIpgNL — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 4, 2023

Error que cuesta un gol para León

Este golazo de la ‘Chofis’ no se habría podido dar, si un mediocampista de León no se equivoca. Un osote fue el que se aventó Yairo Moreno, porque un pase que podía controlar fácilmente, ni le dio al balón.

Ni picha ni cacha ni dejó batear, porque no le pegó al balón ni lo controló, sino todo lo contrario; el pase de un defensor de Tuzos le pasó al lado de los pies y de ahí nació la jugada del gol.

El osote de Yairo Moreno en el León vs Pachuca – Foto: Getty Images

La figura es Javier López

No sólo es por el tema del gol, porque la ‘Chofis’ anda on fire en este torneo y ya suma cuatro goles en estas cinco jornadas de la Liga MX, no es el líder de goleo, pero anda cerca de los primeros puestos.

‘Chofis’ López, uno de los mejores jugadores de Pachuca en el Clausura 2023 – Foto: Getty Images