La jornada dominical de la Premier League ha comenzado con un encontronazo entre dos de los más grandes. Un Arsenal ‘renovado’ bajo el mando de Mikel Arteta fue vencido por el Chelsea de Lampard, pues tras darles la vuelta en 5 minutos, no se ve por dónde moverle para que los ‘Gunners’ salgan de esta crisis.

El Derbi de Londres comenzó sumamente parejo, con los dos equipos un tanto precavidos para no cometer errores pero con la intención de anotar primero, pues como hemos visto en estos juegos entre Arsenal y Chelsea, en muchas ocasiones un solo gol es el que le pone rumbo al juego.

Arsenal se acopló mejor en el terreno de juego, se fue con más claridad al ataque y fue al minuto 13’ que consiguió el tanto que los pondría en ventaja. Cobraron un tiro de esquina y pusieron en marcha una jugada pre-fabricada, pues hubo un remate en el área que sirvió de recentro, Aubameyang remató de cabeza también y con ello puso el 1-0.

El resto de la primera mitad fue un ida y vuelta por parte de ambos equipos donde buscaron un gol más para poner parejo el encuentro o darle rumbo definitivo. Chelsea se notó más insistente en el área del Arsenal pero al menos hasta el descanso no habría más movimiento.

Para la segunda mitad la balanza se inclinó en favor del Chelsea y es que Lampard entendió que era matar o morir ante el Arsenal en este Derbi de Londres, por lo que con algunos cambios, movimiento en su parado táctico y tomando algunos riesgos, tomaron el dominio del encuentro poniendo en aprietos a los ‘Gunners’.

Willian, N’Golo Kanté, Mount, Tammy Abraham y de más elementos del Chelsea, buscaron vencer a Leno de todas las formas posibles. Sobre el final, al minuto 82′ un tiro libre muy cerca del área puso el empate, pues hubo un gran centro que Leno no supo medir y le cayó el esférico a Jorginho, quien sólo la empujó para poner el 1-1.

Al minuto 87′, cuando se creía todo iba a terminar en empate, un gran contragolpe del Chelsea le puso punto final al partido y es que hubo un gran desborde por el centro, pasaron a la derecha, el jugador de los ‘Blues’ se dio media vuelta y sirvió para Abraham; disparó, le pasó a Leno entre las piernas y con ello cayó el 1-2 final.

GOAL!!!

Arsenal 1 – 2 Chelsea.

What a turn and finish from Tammy Abraham. This is cruel on Mikel Arteta. 😍⚽🔥#ARSCHE

pic.twitter.com/E08sXpWSM9

— SportCentre (@Livestream_102) December 29, 2019