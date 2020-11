El día que Mike Tyson fingió que golpearía a Mayweather y éste ni siquiera parpadeó

Dentro del mundo del boxeo existen personajes que han grabado su nombre en letras de oro, dos de ellos son Mike Tyson y Floyd Mayweather. Hubo un día donde ‘The Baddest man on the planet’ fingió que iba a darle un puñetazo al ‘Money’ y éste ni siquiera parpadeó, demostrando el temple que tiene y que no se achica ante nadie, ni con una leyenda.

Floyd Mayweather se ha distinguido por ser uno de los boxeadores más polémicos que hay y es que cuando no está haciendo dinero, que es uno de sus pasatiempos favoritos, suele estar involucrado en casos como este. Revive la historia del día que el tigre de Mike Tyson le destrozó el brazo a una mujer.

¿Qué pasó con Mike Tyson y Floyd Mayweather?

Para recordar esta historia tenemos que transportarnos al año 2015, uno donde ambos boxeadores se involucraron en una ‘guerra’ de declaraciones que pudo haber terminado mal.

En aquel año, de acuerdo a un video que se hizo viral, Floyd Mayweather comentó públicamente que creía que Muhammed Ali era superior a Mike Tyson, hecho que no le gustó nada al expugilista de peso pesado, por lo que le contestaría al ‘Money’.

Tyson le respondió a Mayweather y comentó que él ‘era un hombre pequeño y muy asustado’, por lo que se encendió este asunto y ‘lo peor’ vendría días más adelante.

Mayweather y Mike Tyson se reunieron en la convención del Consejo Mundial de Boxeo y había nerviosismo, pues conociendo el temperamento de ambos se creía que podrían llegar a los golpes.

Como se ve en el video, Mayweather llegó antes al escenario, luego apareció Tyson y ahí sucedió todo; Mike fingió que le iba a soltar un puñetazo al ‘Money’ pero éste ni siquiera se movió o parpadeó, pues en apariencia no lo notó cuando se lanzó ante él pero tampoco le hubiera preocupado que conectara el golpe.

Después de ese peculiar momento, ambos se abrazaron, sonrieron, posaron para la foto y convivieron por un buen rato, dando muestra de que toda la ‘guerra’ que se vivió con anterioridad había quedado atrás. Un momento épico dentro del boxeo.