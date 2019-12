La jornada 18 de la Premier League ha comenzado y dos muy buenos equipos hicieron los honores. Everton recibió al Arsenal en el que fue el último cotejo de Duncan Ferguson, DT interino de los ‘Toffees’, pues con la llegada de Ancelotti volverá a su viejo mando. Empató con los ‘Gunners’ y con este liga ya a 3 ‘Top 6’ que frena de forma consecutiva.

Este encuentro fue sumamente parejo de inicio a fin, con buenas oportunidades creadas por ambos equipos pero con la puntería muy desviada. Everton se notó un poco superior al Arsenal de inicio aunque sus delanteros entraron al campo con la mira desviada.

En todo el primer tiempo, no tiraron ni una sola vez portería, por lo que pese a que tenían una buena idea de juego y pusieron en aprietos al Arsenal, no fue nada útil ya que Leno no sería exigido.

Del lado del Arsenal el cuadro que saltó a la cancha fue un tanto alterno, pues Fredrik Ljungberg dejó a Lacazzete, Nicolás Pepé y Guendouzi en la banca, siendo que eran jugadores que normalmente iban de arranque. El resultado al medio tiempo sería 0-0.

Para la segunda mitad ambos conjuntos se fueron más al frente, tomando algunos riesgos y buscando el gol que les diera los tres puntos pues con el juego así de trabado era predecible que quien anotara, ganaría.

Sorprendentemente hasta el minuto 75 el Everton seguiría sin disparar a puerta, el Arsenal aprovechó esto y generó un par de oportunidades de peligro más pero nada tan efectivo como para abrir el marcador, por lo que este encuentro finalizaría con un 0-0 y el adiós de Duncan Ferguson.

Duncan Ferguson se despide del Everton (como DT interino) de forma invicta. Goleó al Chelsea, empató con el Manchester United y ahora lo hizo con el Arsenal.

Everton con este empate llegó a 19 unidades y se ubica de momento en la posición 15; Arsenal por su parte está en la novena posición con 23 puntos.